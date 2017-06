Videotehnologija (VAR), koja sudijama pomaže u rješavanju spornih momenata na utakmicama, je budućnost fudbala, izjavio je prvi čovjek FIFA Gianni Infantino.

Arhiv / 24sata.info

VAR je čak pet puta korišten na Kupu konferederacija u Rusiji i u mnogome promijenio odluke sudija.



Prvo je Portugaliji poništen gol Pepea protiv Meksika zbog ofsajda, iz istog razloga Čileanci su protiv Kameruna ostali bez pogotka, dok je Australiji priznat gol protiv Njemačke nakon što je Tomi Jurić igrao rukom, ali je odlučeno da nije imao namjeru.



Predsjednik FIFA-e Infantino zadovoljan je kako je prošao novi projekat, istakavši da krovna fudbalska organizacija čini ono što žele svi ljubitelji "najvažnije sporedne stvari na svijetu".



"To je budućnost modernog fudbala, oduševljen sam. Ovo je veliki korak u razvoju igre, a Kup konfederacija nam služi da video tehnologiju dovedemo do savršenstva", rekao je Infantino.



Za sada nije zvanično potvrđeno da li će FIFA koristiti VAR na Svjetskom prvenstvu u Rusiji naredne godine, iako je Infantino najavio da bi to toga trebalo da dođe.

(Tanjug)