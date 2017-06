Legendarni argentinski fudbaler Diego Armando Maradona je za reprezentativca Portugala Cristiana Ronalda kazao da je, u fudbalskom smislu, pravo čudovište, no kako bi opet između njega i Messija izabrao ipak sunarodnjaka, javlja Anadolu Agency (AA).

Maradona je za argentinsku televiziju TyC Sports govorio o fudbaleru Real Madrida Cristiana Ronalda, za kojeg je kazao kako je u posljednjih nekoliko godina u izvanrednoj formi.



"Ronaldo je na nevjerovatnom nivou. On je pravo čudovište. Kamo sreće da je Argentinac", kazao je Maradona.



Upitan da usporedi sunarodnjaka Lionela Messija i Ronalda, Maradona je odgovorio:



"No, između njih ja bih opet birao Messija. Igrati fudbal za njega predstavlja zadovoljstvo i vrlo lako prolazi protivnike".



Osvrnuo se i na činjenicu da Messi još uvijek nije podigao pehar Svjetskog prvaka, te kazao kako Messi ipak ima olimpijsku medalju.



"Da bi podigao trofej Svjetskog prvenstva, tu mu je potrebna pomoć saigrača, to ne može uraditi sam. Ako to i ne uspije, mi ćemo se rado sjećati Messija", poručio je legendarni Maradona.

