Fudbaleri Sarajeva na Jahorini se pripremaju za nastup u prvom pretkolu Evropske lige.

Saša Novaković / 24sata.info

Voljom žrijeba koji je jučer obavljen u Nyonu, Sarajevo u prvom pretkolu igrati protiv moldavske Zarie, vjerovatno najtežeg mogućeg protivnika u toj fazi takmičenja.



Pomoćni trener FK Sarajevo Zijad Švrakić ističe da je stručni štab ''bordo'' tima veoma zadovoljan pripremama i vremenskim uslovima na Jahorini.



- Momci su do sada radili odlično. Povreda nema, umora je bilo, ali ništa strašno. Danas su svi igrači trenirali i sve je prošlo kako treba. U petak igramo meč protiv Krupe na kojem ćemo malo bolje sagledati stanje u ekipi s obzirom na to da smo od kraja Premijer lige izgubili pet igrača - rekao je Švrakić.



Dodao je da je prvi cilj Sarajeva u Evropi ostvariti dobar rezultat u Moldaviji, a zatim ostvariti plasman u naredno kolo takmičenja.



- Već smo imali priliku analizirati neke aspekte igre Moldavaca, danas ćemo to ponovo gledati s igračima. Mali problem je putovanje jer ćemo puno vremena provesti na aerodromima, ali vjerujemo da nas to neće spriječiti da ostvarimo dobar rezultat - rekao je Švrakić i dodao da ekipa radi na dovođenju novih pojačanja.



Defanzivac FK Sarajevo Saša Novaković istaknuo je da je ekipa uspješno privela kraju prvi dio priprema u kojem su igrači radili najviše na fizičkoj snazi, te da nije zadovoljan protivnikom kojeg je njegov tim dobio voljom žrijeba.



- Za prvi evropski meč nećemo se moći sto posto spremiti jer je kratak period za pripreme, ali idemo polako ka tom cilju. Mislim da smo u žrijebu dobili najtežeg protivnika. Zaria je na papiru slabiji protivnik, ali to ništa ne znači - naglašava Novaković.



FK Sarajevo će danas imati video analizu moldavskog tima na osnovu koje će se upoznati o načinu igre narednog protivnika.



Krilni igrač ''bordo'' kluba Anel Hebibović nada se da će svi igrači Sarajeva biti spremni za duel s Moldavcima.



- Nadam se da ćemo biti potpuno spremni za prvi evropski meč protiv Zarie, a najbitnije je da nas zaobiđu povrede. Moldavce ćemo dodatno analizirati kako bismo saznali njihove prednosti i mane. Pokušat ćemo što bolji rezultat ostvariti u gostima, nadam se pobjedi bez primljenog gola, a zatim ćemo ići na pobjedu kod kuće - izjavio je Hebibović.



Dodao je da je dobro što Sarajevo prvi meč igra u gostima, jer će pritisak biti na moldavskom timu.



Sarajevo će u petak igrati prijateljski meč protiv Krupe, a prva utakmica prvog prekola Evropske lige protiv Zarie će biti odigrana 29. juna u 19 sati po srednjoevropskom vremenu na stadionu ''Zimbru'' u Kishnievu.





