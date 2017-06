Bivši portugalski fudbalski as i zvijezda Real Madrida Luis Figo komentirao je navode o mogućem odlasku njegovog sunarodnjaka Cristiana Ronalda iz madridskog kluba i istakao da niko u Realu nikada nije bio nezamjenjiv igrač.

Luis Figo / 24sata.info

Ponajbolji igrač svijeta Ronaldo suočen je sa skandalom o višemilionskoj utaji poreza u Madridu, zbog čega, kako tvrde španski mediji, želi napustiti Real Madrid.



U izjavi za portugalske medije, nekadašnji portugalski reprezentativac Figo je kazao kako su klubovi poput Reala mnogo veći od bilo kojeg pojedinca, uključujući i sve igrače i predsjednika kluba.



“Eventualni odlazak Ronalda iz Real Madrida ovisan je o mnogo čemu. To je ipak njegova želja i ako uistinu želi, on će to na kraju i uraditi. Međutim, lično to ne vidim kao realnu opciju“, kazao je Figo.





(AA)