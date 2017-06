Povodom najavljenog "Rata Savezu" zbog povlačenja licence FK Sloboda Tuzla za učešće u Premijer ligi BiH u narednoj sezoni, Nogometni savez BiH je odlučio putem saopćenja upoznati javnost, a posebno navijače FK Slobode s određenim činjenicama i stavovima.

"Nadležni organi i tijela NSBiH rade i donose odluke prema definisanim propisima i procedurama, što se odnosi na tok i postupak izdavanja takmičarskih licenci svim klubovima. U konkretnom slučaju, komisije za licenciranje klubova su kao stručna pravna tijela imenovana odlukama Generalne skupštine NSBiH, te su uz podršku Odjela za licenciranje klubova donijele odgovarajuće odluke u skladu s važećim pravilima.



Savez ne može tolerisati ono sto ne učine uprave klubova, jer ima odgovornost prema UEFA za dosljedno provođenje licencnih propisa, standarda i procedura. Zbog toga, nikome ne možemo i nećemo dozvoliti da narušava važeća pravila, jer upravo UEFA vrši kontinuirani monitoring nad primjenom tih pravila. Savez je dio UEFA i obavezan je poštovati sve što se nalaže nacionalnim asocijacijama. FK Sloboda Tuzla je član Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, jednog od deset kantonalnih saveza NSFBiH čime ima obavezu postupati prema propisima NSBiH i prihvatiti odluke pravnih tijela i organa ovog Saveza, što je i sam klub potvrdio potpisom posebne izjave u postupku licenciranja kluba za takmičarsku sezonu 2017/2018", stoji u saopćenju.



Iz krovne kuće bh. nogometa su poručili da je Sloboda nesumnjivo potrebna Savezu i bh. nogometu, ali da ne mogu prihvatiti odgovornost za neizvršavanje obaveza od strane ovog kluba.



"Nećemo upasti u zamku lokalnih problema i odnosa bivših i sadašnjih uprava kluba, odnosno onih koji su stvarali obaveze i onih koji su te obaveze naslijedili. Oni su ti koji ih trebaju riješiti, jer su ih samim ulaskom u Upravu kluba preuzeli zajedno sa svim pravima. Savez nije dekretom postavljao uprave FK Slobode, nego su članovi bivšeg i sadašnjeg rukovodstva dobijali povjerenje putem nadležnih klupskih organa i klupskih procedura.



I zato, svi koji vole ovaj klub trebaju na adekvatan način dati doprinos u rješavanju problema u svojoj kući, jer to je jedini put i način za prevazilaženje trenutne situacije. Vanistitucionalni pritisak, zamjenom teza putem iznošenje dezinformacija i netačnih podataka, nije put za rješavanje problema", poručili su iz Saveza.



NSBiH se potom istakao da u cijeloj priči nameću se sljedeća logična pitanja "Kome to Savez zabranjuje da se za svoje interese bori pravnim sredstvima?" "Ko to reketira FK Sloboda, kako to navode pojedini članovi uprave FK Sloboda?", "Zbog čega se na ovaj način pokušava rušiti Savez, koji samo insistira na dosljednoj primjeni pravila i propisa?"



"S tim u vezi, želimo poručiti da ćemo sva devijantna ponašanja, uključujući i neargumentovane izjave zvaničnika, tretirati na adekvatan način putem odgovarajućih propisa i pravnih procedura. Imamo obavezu da zaštitimo Savez, bh. Fudbal, te pravila i propise za koje snosimo potpunu odgovornost prema UEFA. U tome nas neće omesti ni izjave ni prijetnje, s pozivom na javni linč, pokrenut iz Tuzle.



Pravila koja važe za sve klubove mora poštovati i FK Sloboda, čije rukovodstvo mora preuzeti odgovornost za rješavanje obaveza", kategorični su iz Saveza.



U saopćenju stoji da ovom prilikom nemaju potrebe ulaziti u meritum predmeta.



"Međutim, dokumentacija kojom Savez raspolaže apsolutno govori u prilog naših tvrdnji. Ukoliko bude potrebno, kompletna relevantna dokumentacija će biti predočena javnosti nakon okončanja postupka. To sada nećemo učiniti kako ne bismo utjecali na tok i ishod postupka", zaključuje se u saopćenju.

(24sata.info)