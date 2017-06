Defanzivni fudbaler Fabinho, koji iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu francuskog šampiona Monaca, kazao je za brazilske medije da je poziv Manchester Uniteda primamljiv, ali da prvo mora razgovarati sa svojim agentom i klubom.

Fabinho / 24sata.info

Britanski mediji u četvrtak su objavili vijest kako je Fabinho postigao dogovor s Manchester Unitedom, ali i da je Monaco pristao na obeštećenje od 35 miliona eura plus bonus od pet miliona, u zavisnosti od broja nastupa.



"Poziv Manchester Uniteda je primamljiv. Prvo ću razgovarati sa svojim agentom i Monacom, kako bi ispravno odlučio. Ali, to je sjajan klub i sigurno je sjajno što razmišljaju o meni", kazao je Fabinho u intervjuu uživo emitovanom na jednoj brazilskoj televiziji.



Zaninljivo, Fabinho je već sarađivao s Joseom Mourinhom, menadžerom Manchesteru Uniteda. Bilo je to 2013. godine kada je Mourinho bio trener Real Madrida, a Fabinho na posudbi u B timu madridskog kluba iz Rio Avea. Portugalski strateg mu je čak pružio priliku i da debituje za A tim kraljevskog kluba u utakmici sa Malagom pri kraju sezone. Usto, obojica imaju istog agenta Jorgea Mendesa, tako da priča o dolasku sjajnog Brazilca na Old Trafford vjerovatno ima istine u sebi.



Fabinho je prošle sezone u dresu Monaca odigrao 50 takmičarskih utakmica i postigao 11 golova. U dresu reprezentacije Brazila 23-godišnji defanzivac dosad je nastupio četiri puta.





(AA)