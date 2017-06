Selekcije Portugala i Meksika plasirale su se u polufinale Kupa konfederacija. Portugalci su sa 4:0 savladali Novi Zeland, dok je Meksiko rezultatom 2:1 bio bolji od domaćina Rusije.

Foto: Agencije

Aktuelni evropski prvaci nisu imali problema protiv predstavnika Okeanije, ali vodeći gol viđen je tek u 33. minuti kada je Ronaldo pogodio iz penala. Samo četiri minute kasnije Bernardo Silva je povisio na 2:0 i sve je bilo gotovo.



U nastavku su viđena još dva gola Portugala. Prvo je 80. minuti novi napadač Milana Andre Silva postigao treći gol, a Nani je u sudijskoj nadoknadi postavio konačnih 4:0.



Ruse je samo pobjeda protiv Meksika vodila dalje, ali do nje nisu uspjeli doći iako su od 25. minute imalo vodstvo. Ipak, Meksikanci su brzo stigli do poravnanja u 30. minuti preko Aruja, a sve nade domaćih ugasio je Lozano u 52. minuti nakon velike greške Akinfeeva.



Zhirkov je u 68. minuti zaradio i drugi žuti karton, ali se do kraja meča rezultat nije mijenjao.



(SCsport)