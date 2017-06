Legendarni talijanski nogometaš Francesco Totti (40) dobio je ponudu da nastavi karijeru u redovima japanskog drugoligaša Tokyo Verdyja.

Francesco Totti / 24sata.info

Totti se na koncu ove sezone oprostio od Rome nakon što je dres rimskog kluba nosio čak 25 godina. Vodstvo kluba ponudilo mu je poziciju sportskog direktora, no Totti još uvijek razmišlja o nastavku karijere.



Ponude dobiva sa svih strana svijeta, a jedan je stigla iz Japana.



"Bilo bi sjajno kada bi Totti prihvatio našu ponudu, bio bi to kao san. Međutim, bojim se kako neće biti ništa od dogovora. Totti traži tri milijuna eura, a to je previše za nas," kazao je predsjednik kluba Hanyu Hideaki.



Totti je u dresu Rome ukupno odigrao 785 utakmica u svim natjecanjima, zabio je 307 golova, osvojio Serie A, dva Kupa i dva Superkupa Italije, svjetski je prvak s Italijom iz 2006., europski viceprvak iz 2000. godine.



(FENA)