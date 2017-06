Florentino Perez, predsjednik Real Madrida kazao je da, uprkos navodima medija, njegov klub još uvijek nije razgovarao sa Manchester Unitedom oko Alvara Morate, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Prvi čovjek “kraljevskog kluba“ demantovao je navode prema kojima su dva kluba postigli dogovor o visini obeštećenja za Moratu, te da će španski napadač karijeru nastaviti na Old Traffordu.



“Mislim da nismo u pregovorima sa Manchester Unitedom, što ne znači da oko nas nema ljudi koji pričaju o tome, što je normalno. Pročitao sam da smo postigli dogovor, kao i milion puta do sada, što nije tačno“, jasan je bio Perez u izjavi za španske medije.



On demantovao i navodni odlazak Cristiana Ronalda iz Reala zbog problema sa španskim poreskim vlastima.



“Ronaldo ima ugovor sa Realom. Ono što znam jeste da je ljut zbog pisanja u medijima, ali nisam razgovarao s njim. Neću tom davati značaj kakav se daje u medijima. Jedino što ćemo učiniti je da ćemo sačekati da se završi Kup konfederacija i onda razgovarati sa Ronaldom“, zaključio je Perez.



Ronaldo je u “kraljevskom klubu“ proveo posljednjih osam sezona i sa Madriđanima osvojio čak tri pehara Lige šampiona. Morata se prošlog ljeta vratio u Real iz Juventusa u kojem je proveo dvije sezone.

(AA)