Brazilski fudbaler Dani Alves danas je potvrdio da napušta redove Juventusa, šampiona i pobjednika Kupa Italije, te finaliste Lige šampiona, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Iskusni 34-godišnji defanzivac odlazak iz “stare dame“ potvrdio je svom Instagram profilu.



“Danas završava naš profesionalni odnos i sa sobom ću nositi sve one koji ljubavlju i iskrenim srcem čine Juve velikim klubom. Želio bih da se zahvalim svim navijačima Juventusa za godinu koju sam imao, mojim saigračima koji su me dočekali kao profesionalci i klubu koji pobjeđuje i koji je stigao do finala“, napisao je Alves.



Brazilac će, prema medijskim navodima, vjerovatno karijeru nastaviti u Manchester Cityju u kojem je menadžer Josep Pep Guardiola, s kojim je već sarađivao u Barceloni.



Alves je u Juventus stigao prošlog ljeta iz Barce i odigrao sjajnu sezonu u kojoj je bio jedan od najboljih fudbalera torinskog kluba. Odigrao je 32 takmičarske utakmice i postigao šest golova.

