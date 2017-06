Vodstvo kluba navijača Hajduka Torcida u utorak je poručilo kako je svaki napad na Udrugu Naš Hajduk ujedno napad i na Torcidu te je na taj način reagiralo na nedavne optužbe Zdravka Mamića koji je udrugu Naš Hajduk usporedio sa sicilijanskom mafijaškom organizacijom Cosa Nostrom.

Arhiv / 24sata.info

"Svaki napad na rad i djelovanje Udruge naš Hajduk je napad i na Torcidu," istaknuo je na konferenciji za novinare tajnik Torcide Toma Baletić.



Naglasio je kako je Torcida osnivač Udruge Naš Hajduk i, kako se izrazio, "branit ćemo je do zadnje kapi krvi."



"Uopće se ne želimo osvrtati na besmislice koje konstantno širi optuženik za najveći kriminal u hrvatskom sportu ikad i njegova bešćutna klika," poručio je Baletić.



Baletić je pozvao pravnu državu da uzurpatorima koji su optuženi za najteža kaznena djela napokon stane na kraj, da osigura provođenje Zakona o sportu u punom smislu.



"Mi u Torcidi imamo ogromnih problema pojasniti našim članovima zašto pravna država ne djeluje i zašto ova borba za samo razumljive stvari ovoliko traje što je dovelo do ove situacije koja je eskalirala na nedavnim događajima. Već smo mnogo puta upozoravali da nezadovoljstvo i bijes rastu do granice do koje se to više ne može kontrolirati," kazao je Baletić.



Glasnogovornik Torcide Damir Gruić se osvrnuo i na nedavni izgred na Braču gdje je skupina navijača Torcide verbalno vrijeđala državnu tajnicu za sport Janicu Kostelić.



"Za navijače Hajduka Janica je političarka i mi je danas doživljavamo kao političarku, osobu koja je postavljena na funkciju u Središnjem državnom uredu za sport koji je pod ingerencijom Vlade," kazao je Gruić.



Po njegovim riječima Janica je osoba koja je "bila na toj političkoj dužnosti posljednjih godinu i više dana kada se Zakon o sportu nije provodio i kada iz njezinog ureda nismo čuli nikakvu reakciju."



"Ona je osoba koja se nalazi na čelu Središnjeg ureda za sport, a koja nije napravila ništa da se sankcioniraju ljudi koji u posljednje dvije godine ignoriraju postojanje hrvatskog zakona o sportu. Ona je, na kraju krajeva, osoba koja se i sada nalazi na čelu tijela koje nije osiguralo punu provedbu Zakona o sportu u punom smislu, bez obzira na spinove koje doživljavamo i koji se često koriste kroz medije," kazao je Gruić.



"Prema tome, iza nje (Janice) ne postoje, u pogledu provedbe Zakona o sportu i u pogledu čišćenja hrvatskog nogometa , rezultati koji bi navijače Hajduka zadovoljili. Ja mogu postaviti pitanje i replicirati - što je ona očekivala kad je došla na Brač od navijača Hajduka? Sladoled?", rekao je Gruić.



Komentirajući nedavni fizički napad u Bolu na Braču na Zdravka Mamića Gruić je rekao kako u Dalmaciji postoje emotivci kojima je "pukao film" i koje se ne može kontrolirati, prenosi Hina.



"Navijači vide da isti ljudi vode hrvatski nogomet i da se rugaju hrvatskim institucijama. Nažalost, navijači su nezadovoljni, puna je Dalmacija ljudi koji su emotivni i temperamentni i kojima je 'pukao film.' Te ljude ne može nitko kontrolirati, posebno ne Torcidu," zaključio je Gruić.



(FENA)