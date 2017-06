Najbolji svjetski nogometaš Cristiano Ronaldo neće igrati za Portugal u utakmici za treće mjesto na Kupu konfederacija, kojem je ovih dana domaćin Rusija.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Portugalu slijedi, nakon što je u polufinalu poražen od Čilea poslije penala, duel protiv slabijeg iz dvoboja između Njemačke i Meksika.



Meč se igra 2. jula, ali ruska publika neće pritom uživati u majstorijama zvijezde Real Madrida, a razloge je pojasnio sam Ronaldo putem Facebooka.



"Kao i uvijek bio sam tijelom i dušom na usluzi nacionalnoj ekipi iako sam znao da su rođena moja dvojica sinova. Nažalost, nismo ostvarili glavni cilj kojeg smo priželjkivali, ali sam siguran da ću nastaviti uveseljavati Portugalce. Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza i selektor reprezentacije su me stavom dirnuli i to neću zaboraviti. Sretan sam što ću konačno, po prvi put, biti sa svojom djecom", napisao je Ronaldo.



Podsjetimo, Portugalcu je blizance rodila surogat majka, baš kao što je to bio slučaj i s prvi sinom Cristianom.







(Klix.ba)