Uli Hoeness, predsjednik Bayern Minhena, potvrdio je da je njegov klub odustao od namjere da dovede sjajnog čileanskog fudbalera Alexisa Sancheza (28) iz Arsenala. Hoeness je naglasio da bi bilo pogrešno kada bi klub platio 100 miliona eura za iskusnog igrača, prenosi Anadolu Agency (AA).

Alexis Sanchez / 24sata.info

Sanchez ima još samo godinu dana ugovora s londonskim klubom i u posljednje vrijeme je često spominjan njegov prelazak u Bayern ili Manchester City. Hoennes je izjavom za njemačke medije indirektno demantovao dolazak Sancheza u redove njemačkog šampiona.



“Razgovaramo o rekonstruisanju i planiranju budućnosti Bayerna. Onda to radimo tako što dovodimo mlade igrače između 20 i 22 godine i opet postoje kritičari. Ali, ne možete rekonstruisati tim dovođenjem igrača od 29 ili 30 godina za 100 miliona eura. Ili ćemo ići s ovim mladim momcima, a onda moraju imati priliku da igraju, ili nećemo“, kazao je Hoeness i nastavio:



“Potpuno podržavam ovo što je do sada urađeno, to je zadovoljavajuće i ima smisla. Niklas Sule, Sebastian Rudy, Serge Gnabry i Corentin Tolisso su igrači koji imaju ogroman potencijal za budućnost.“



Predsjednik Bayerna je naglasio da je klub spreman da istrpi mlade igrače i da ako treba naredne dvije ili tri sezone bude samo šampion Njemačke, te da onda vide šta mogu uraditi na međunarodnom nivou.



Sanchez je karijeru počeo u Cobreloi iz koje je 2006. prešao u italijanski Udinese. Prve dvije sezone proveo je na posudbi u Colo-Colu i River Plateu, a zatim se nametnuo u Seriji A. Dobre partije odvele su ga 2011. godine u Barcelonu, odakle je nakon tri sezone prešao u Arsenal. U dresu reprezentacije Čilea odigrao je 114 utakmica, a sa 38 golova je najbolji strijelac nacionalnog tima svih vremena.



