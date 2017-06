Nogometaši Širokog Brijega ostvarili su željeni rezultat nakon što su u prvom susretu pretkola Europske lige na Pecari svladali kazahstanski Ordabasy rezultatom 2:0.

Foto: Klix

Široki je od samog početka preuzeo kontrolu nad utakmicom i već u 6. minuti Bralić je uzdrmao vratnicu.



Plavi su nastavili nizati prigode, dok su se gosti uglavnom koncentrirali na prekide i kontranapade.



U 36. minuti gostujući vratar Bekbaev srušio je Krstanovića, a sudac je pokazao na bijelu točku. Krstanović je sam realizirao jedanaesterac za vodstvo 1:0.



Domaći nogometaši udvostručili su prednost u posljednjim trenucima prvog poluvremena nakon pogreške vratara Ordabasyja koji je duboka izišao sa svog gola u pokušaju da izbije loptu, no Krstanović je bio bliže te je loptu glavom s desetak metara poslao u prazan gol za 2:0.



Široki i u nastavku reda prilike. U 51. sjajnu šutira Čabraja, ali njegov udarac s 15 metara brani Bekbaev. Gostujući vratar u 61. skida pokušaj Barišića, a 68. brani i Markovićev pokušaj iz slobodnjaka, a u 70. neprecizan je Ćorić.



Da je kazahstanska liga u punom zamahu, a Široki igra tek prva utakmicu u novoj sezoni vidjelo se u posljednjih 20-ak minuta igre kada su nogometaši Ordabasyja preuzeli inicijativu.



Najbliži pogotku gosti su bili u 73 . minuti kada jedan igrač Širokog s crte skida šut Fontanella i spašava siguran gol.



Do kraja susreta Široki se uspio obraniti i doći do pobjede bez primljenog gola.



Uzvrat se igra za sedam dana u dalekom Kazahstanu.

(FENA)