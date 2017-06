Nogometna reprezentacija Njemačke izborila je plasman u finale Kupa konfederacija nakon što je u polufinalnom ogledu u Sočiju pobijedila Meksiko 4-1 (2-0).

Foto: 24sata.info

Aktualni svjetski prvaci su već nakon osam minuta vodili 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u finale. "Elf" je izveo dvije sjajne akcije koje je golovima okrunio Leon Goretzka.



Veznjak Schalkea je u šestoj minuti s ruba kaznenog prostora zabio za 1-0, da bi dvije minute kasnije utrčao u kazneni prostor i zabio pored Guillerma Ochoe za 2-0.



Meksiko je u prvom poluvremenu imao dvije lijepe prilike, no Marc Andre ter Stegen je sjajno reagirao na udarce Giovanija do Santosa u 33. i Javiera Hernandeza u 36. minuti.



Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Njemačka je riješila u 59. minuti kada je Timo Werner zabio za 3-0. Marco de la Mora je u 89. minuti fantastičnim udarcem s više od 30 metara zabio za 3-1, a minutu kasnije je Amin Younes postavio konačnih 4-1.



Njemačka će u finalu u nedjelju u St Peterburgu igrati protiv prvaka Južne Amerike Čilea koji je u srijedu pobijedio Portugal boljim izvođenjem jedanaesteraca 3-0 nakon što u 120 minuta nije bilo golova. Njemačka i Čile su igrali u skupini i susret je završio 1-1.



Za obje reprezentacije bit će to prvo finale na ovom natjecanju.



Finalni susret je u nedjelju u 20:00 sati u St Peterburgu, dok će Meksiko i Portugal za treće mjesto igrati u 17:00 sati u Moskvi.



(FENA)