Predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Slovenac Aleksander Čeferin je u razgovoru za Mladinu najavio mogućnost uvođenja ograničenja klupskih proračuna za plaće igrača.

Aleksander Čeferin / 24sata.info

"Najbogatiji klubovi sve su istaknutiji i sve više i više zarađuju. Razlike opasno rastu. U budućnosti ćemo morati ozbiljno razmotriti ograničenje klupskih proračuna za plaće igračima", najavio je predsjednik UEFA-e.



Čeferin je dodao kako ga ne smetaju visoke plaće pojedinih igrača već jedna druga stvar.



"Samir Handanovič mi je jednom spomenuo kako Udinese, koji čak ne pripada skupini najvećih klubova, pod ugovorom ima više od 100 igrača. Klubovi kupuju igrače više nego što je potrebno i zato ti igrači ne igraju nigdje drugdje. S uvođenjem 'Salary Capa' klubovi bi trebali razmišljati o tome što im se isplati", dodao je Čeferin.



Predsjednik krovne organizacije 'Starog kontinenta' je svjestan kako bi takva reforma imala velike protivnike.



"To će biti velika borba. Oni koji imaju najviše novca su najjači i imaju najbolje veze u medijima. Ako uspijemo, to će se, po mom mišljenju, biti povijesna promjena", dodao je.



U intervjuu, među ostalima, Čeferin je govorio i o utaji poreza najvećih nogometnih zvijezda, utjecaju politike na nogomet, borbi protiv netolerancije, ali i o uvođenje tehnologije, kao što je video analiza koju FIFA trenutačno testira na Kupu konfederacija u Rusiji.



"Trebat će puno testiranja da me se uvjeri. UEFA trenutačno nema namjeru uvoditi video analizu. Naravno, ne odbacujemo tehnologiju. Gol tehnologija je imala brojne kritičare, ali se dobro uklopila. Međutim, ne smijemo uništiti tijek igre. Ne smijemo dozvoliti da se utakmice svakih desetak minuta prekidaju na nekoliko minuta. Jedna od čari nogometa je da pogodak odmah proslaviš, a ne nakon pet minuta", istaknuo je Uefin čelnik.



(FENA)