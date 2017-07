Kapiten Fudbalskog kluba Sarajevo, Marko Mihojević, postigao je jedini gol za bh. klub u prvom susretu u dvomeču između Bordo kluba i FC Zaria Balti.

Sarajevo je imalo više od igre u toj utakmici, koja se odigrala u četvrtak u Moldaviji, ali su fudbaleri Sarajeva ipak pretrpjeli poraz rezultatom 2:1.



„Ostaje žal zbog propuštenih prilika, ali smo pokazali ipak u drugom poluvremenu kako trebamo igrati protiv ovog protivnika. Prvi dio susreta nismo dobro otvorili, nismo imali adekvatno rješenje za njihov posjed, no nakon pauze u poluvremenu i našeg dogovora u svlačionici izašli smo odlučnije i odigrali jako dobro poluvrijeme, u kojem smo i postigli gol. Igra u drugom dijelu je vodilja kako to treba da izgleda i kada sumiramo čitavu utakmicu, zasigurno nećemo pogriješiti ako kažemo da je Sarajevo bilo bolje, te da smo u najmanju ruku taj nerješen rezultat zaslužili. No, šta je tu je, imamo sada imperativ pobjede pred revanš na Koševu, pred našim navijačima i vjerujem se da ćemo uspjeti da izborimo prolazak u narednu rundu ovog takmičenja“, rekao je Mihojević.



Zahvaljujući golu kapitena Sarajevo ostalo u igri za prolazak u drugi krug. Igrala se sredina drugog poluvremena, kada je na ubacivanje Sarića, Rahmanović loptu prebacio do Mihojevića, koji se odlično snašao u šesnaestercu domaćeg tima i poslao loptu iza leđa golmana.



„Postizanje golova nije moj primaran zadatak na terenu, ipak igram u defanzivni, ali sam jako sretan zbog gola, naročito jer nas je ostavio u igri za prolazak dalje.“, dodao je Mihojević.



Kapiten je pozvao navijače Sarajeva na predstojeći susret na Koševu, rekavši da je njihova podrška od velikog značaja.



„Imali smo podršku naših navijača u Moldaviji, na ovom dalekom putovanju i to nam mnogo znači. Vjerujem da će naš stadion u četvrtak biti dobro ispunjen. Za mene, kao igrača koji je prošao kroz omladinske ekipe Sarajeva velika je čast nositi dres kluba u jednoj evropskoj utakmici, pred našim navijačima, na našem stadionu i motivisani smo da ostvarimo pobjedu. Pozivam naše navijače da nas podrže u četvrtak i dođu u velikom broju na utakmicu", zaključio je Marko Mihojević.



Fudbalski klub Sarajevo dočekuje FC Zaria Balti u četvrtak, 6. jula sa početkom u 20 sati na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović-Hase".

(24sata.info)