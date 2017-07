Redovna 10. sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH održana je u Čitluku, 01.i 02. 07.2017. godine, pod predsjedavanjem Predsjednika Elvedina Begića.

Arhiv / 24sata.info

Pored 14 članova IO NS/FS BiH, člana Odbora za posredovanje Seada Kajtaza i izvjestilaca za sve tačke dnevnog reda, sjednici je u prvom dijelu prisustvovao i selektor Mehmed Baždarević.



Na sjednici su usvojene slijedeće odluke i zaključci:



1. Zapisnik sa 9. sjednice IO NS/FS BiH, sa informacijom o realizaciji zaključaka.



2. Reprezentativne selekcije



a) Prijedlozi za popunu stručnih štabova ženskih selekcija:



- „U-19“ selekcija, Dragan Jevtić – selektor, Samir Vrban, Velimir Suban i Adnan Dizdarević – treneri,

- „A“ selekcija, trener Milan Gutović umjesto Dragan Jevtića,

- „U-17“ selekcija, trener Željko Šurlan umjesto Zorana Dimitrića.



b) Izvještaji sa utakmica mladjih i ženskih reprezentativnih selekcija.



c) Izvještaj selektora „A“ selekcije Mehmeda Baždarevića sa utakmice BiH – Grčka, uz slijedeće zaključke:



- Cilj „A“ reprezentacije ostaje plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018

- Daje se puna podrška selektoru Baždareviću u daljem radu, sa zadatkom da se na narednu sjednicu IO dostavi plan rada i aktivnosti do završetka kvalifikacionog ciklusa za Rusiju 2018.

- Zbog inicidenta nakon utakmice protiv Grčke, razrješava se dužnosti pomoćni trener Stephan Gilli, do kraja kvalifikacionog ciklusa.

- Osuđuje se incident po završetku utakmice BiH – Grčka u Zenici.



3. Izvještaj o izvršenju plana prihoda i rashoda za period januar – maj 2017. godine.



4. Prijedlozi pravilnika o antidopingu i zastupnicima igrača.



5. Izvještaji nadležnih takmičarskih organa o završenim takmičenjima u organizaciji NS/FS BiH za sezonu 2016/2017.



6. Informacija o postupku licenciranja klubova za sezonu 2017/2018.



7. Informacija o sponzorstvu Premijer lige BiH i podrška nastavku saradnje sa „BH Telecom“-om.

(24sata.info)