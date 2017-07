Fudbalska reprezentacija Njemačke pobjednik je jubilarnog 10. izdanja Kupa konfederacija, nakon pobjede u finalu nad Čileom rezultatom 1:0.

U finale su bolje ušli Čileanci koji su stvorili ogroman pritisak na gol Marc-Andrea Ter Stegena već na samom startu. Do prvih 20 minuta igre uputili su čak sedam šuteva na gol golmana Barcelone, ali nisu bili konkretni u realizaciji. To im se osvetilo u 20. minuti kada je Lars Stindl postigao jedini pogodak na utakmici.



Marcelo Diaz je bio neoprezan kao posljednji igrač odbrane Čilea, a to je iskoristio Timo Werner koji mu je oduzeo loptu i nesebično asistirao Stindlu za vodstvo Elfa.



U nastavku poluvremena Čileanci su ponovo bili agilniji i ofanzivniji, ali nisu imali velikih šansi. Najbolju do kraja prvog dijela imao je Leon Goretzka za Nijemce, ali mu je Claudio Bravo odbranio.



U drugom poluvremenu Čileanci su krenuli na sve ili ništa. Veliku šansu su prvaci Južne Amerike imali u 74. minuti kada je Eduardo Vargas šutirao, ali je Ter Stegen ponovo odbranio.



Interesantna situacija viđena je u 76. minuti kada su Čileanci tražili prvo jedanaesterac, a nakon što ga Milorad Mažić nije dosudio, tražili su i asistenciju iz video-sobe, no srbijanski arbitar nije odlučio pogledati scenu sa svojim pomoćnicima. Prekid je trajao nekoliko minuta.



Do kraja susreta ističe se šansa Angela Sagala, ali nije iskoristio izvrsnu asistenciju Pucha sa gol-aut linije. Ostalo je na kraju 1:0, a mladi njemački sastav je pokazao da Elf može i sa kombinovanim sastavom doći do trofeja.









