Fudbaleri Zete iz Golubovaca u četvrtak će ugostiti sarajevski Željezničar, u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Iako će juriti gol minusa iz prvog meča, u taboru Zete optimisti su pred revanš meč, u kome će kako stvari stoje biti lišeni pomoći oba standardna štopera.

Foto: Anadolija

Trener domaćih Dušan Vlaisavljević očekuje dobru atmosferu, poručujući da bi želio da Željo u Podgorici ima podršku makar 10.000 navijača, koji su u prvom meču pokazali kako se bodri svoj klub, javlja Anadolu Agency (AA).



Regionalni derbi u kvalifikacijama za Ligu Evrope nije donio baš kvalitetan fudbal u prvom meču u Sarajevu. Željo je slavio sa 1:0, stekao prednost uoči revanša, ali i Zeta revanš dočekuje sa realnim šansama da može anulirati prednost Sarajlija.



- Spremni za revanš -



Pripreme za revanš, Zeta odrađuje na svom terenu, na Trešnjici, u Golubovcima. Ekipa se priprema za četvrtak veče, kada će na stadionu Pod Goricom, najvećem nacionalnom stadionu u Crnoj Gori ugostiti Željezničar i pokušati izboriti prolaz u drugo kolo i susret sa švedskim AIK-om.



Nemanja Cavnić, štoper Zete, nije trenirao prethodnih dana zbog povrede. Ipak, u razgovoru za AA ističe da očekuje pobjedu u revanšu.



„Nismo se baš najbolje snašli u toj paklenoj atmosferi Grbavice. Vidjeli smo da može s njima da se igra i spremno ih čekamo u Podgorici. Prostudirali smo ih bolje, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost i naravno da ćemo više pažnje posvetiti tim nekim segmentima koji su nas koštali prednosti u prošloj utakmici“, kaže Cavnić.



Poručuje da je prednost Zete što revanš igra kod kuće.



„Mislim da će biti ključan brzi gol, ali i to što igramo kući, to što smo domaćini, što ćemo imati prednost domaćeg terena. Mislim da će to biti presudno. Očekujem skoro pa istu atmosferu kao na Grbavici, mislim da nemamo toliki kapacitet navijača da napravimo atmosferu kao što su oni napravili, ali mislim da ćemo im dobro parirati“, ističe Cavnić.



- Loša prva utakmica -



Šef stručnog štaba Zete Dušan Vlaisavljević, nije zadovoljan izdanjem svoje ekipe u prvom meču. Zato, očekuje strpljivu igru u revanšu i pobjedu koja bi značila prolaz.



„Iza nas je jedna loša utakmica, rezultatski isto tako loša, izgubili smo 1:0. Ali kada u jednoj lošoj utakmici, možda naše najlošije izdanje od kako sam došao u klubu, izgubite 1:0 na sopstvenu grešku, a pri tome protivnik ne napravi ni jednu šansu, onda morate biti zadovoljni. Mi ne vjerujemo da tako loše više možemo odigrati, tako da nam to uliva jedno dodatno samopouzdanje da kad budemo igrali dobro, da ćemo mnogo bolji rezultat napraviti. Jer, kažem, i to što smo odigrali u Sarajevo, bez obzira što nam Željezničar nije napravio ni jednu šansu praktično, jer smo primili gol iz sopstvene gluposti, tako da očekujem u revanšu ako mi odigramo kako znamo i umijemo i kako smo igrali do sada, da će to biti u redu i da možemo da stignemo taj rezultat“, smatra Vlaisavljević.



Poručuje da će igrati strpljivo, ali da bi željeli da postignu rani gol.



„Mi bi željeli da damo gol što prije, ne samo jedan, nego i dva, da onda kontrolišemo sve do kraja. Međutim , šta ako damo gol ili dva, onda Željo ide na sve ili ništa, i ako pri rezultatu 2:0 daje gol, ima pozitivan rezultat i ide dalje. Tako da ne mora da znači, nećemo juriti, pokušaćemo da igramo onako kako smo igrali u domaćem prvenstvu, kao i na pripremama sa Partizanom i Vojvodinom, tako da ćemo pokušati kroz tu igru da dođemo do rezultata i sigurno da nećemo žuriti. Jer ipak, ne jurimo mi dva ili tri gola razlike, jurimo samo jedan gol. Nama je cilj da damo jedan gol, pa da vidimo onda kako dalje“, rekao je strateg Golubovčana.



- Kadrovski problemi -



Prethodnih dana, zbog povreda sa ekipom nisu trenirala oba standardna štopera, kapiten Igor Vujačić i Nemanja Cavnić.



„Imamo dva štopera, koji su stub naše odbrane, vidjeli ste da ne treniraju i pitanje je da li će moći da igraju. Ja očekujem da jedan od njih dvojice ako bude mogao, da uz ove što imamo, da ćemo to napraviti kako treba. Sad ćemo da vidimo kako će teći oporavak do četvrtka“, kaže Vlaisavljević.



- Navijači za primjer -



Zbog strogih pravila UEFA-e, evropske utakmice igraju se samo na stadionima koji ispunjavaju pripisane kriterijume. Zbog toga će Zeta igrati u Podgorici, na stadionu Budućnosti. Vlaisavljević očekuje dobru posjetu, ali iskazuje oduševljenjem kako su navijači Želja bodrili svoj tim.



Prema najavama, ekipu iz Sarajeva će u Podgorici bodriti oko 700 navijača, popularnih „Manijaka“.



„Prvo, oduševljen sam kako su navijači Želja bodrili svoju ekipu. Deset hiljada ljudi je bilo na stadionu. To treba da bude primjer, ne nama, nego ligama u okruženju kako na jedan sportski način podržati svoj klub i navijati. Tu jednog papirića ili petarde nije bilo. Čak smo bili očekivali, znate šta se dešavalo u našoj velikoj državi, da bude neko nacionalno vrijeđanje ili nešto tako. Međutim, od toga ništa nije bilo i ja pravo da vam kažem bih želio da svi ti ljudi koji su bili tamo, tih deset hiljada, dođu u Podgoricu, pa neka navijaju za Želju, neka oni imaju veću podršku, samo da ljudi naši, simpatizeri vide kako se bodri i navija za svoj klub“, poručuje Vlaisavljević.



(AA)