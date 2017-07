Moldavski predstavnik Zaria Balti na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase - Koševo stiže na megdan Sarajevu s prednošću od 2:1. Stoga je jasno da je pred Mehmedom Janjošem i njegovim izabranicima dosta težak posao, jer osim što moraju napadati, istovremeno moraju biti oprezni, jer bi primljen gol dosta zakomplikovao situaciju.

Foto: Anadolija

Janjoš je optimista i vjeruje da Sarajevo može, pred svojim navijačima, odigrati dobru utakmicu i nastaviti ovosezonski evropski put, javlja Anadolu Agency (AA).



"Poraženi smo u Moldaviji s 1:2. Odigrali smo katastrofalno prvo poluvrijeme, da bi to u drugom izgledalo mnogo bolje. S tim jednim golom smo se vratili čime smo si otvorili šansu za prolaz. Učinićemo sve da prođemo. Na tome smo radili sedam dana, kako bi se dobro pripremili. Čeka nas iskusna ekipa i zahtjevan protivnik, koji se zna postaviti, držati loptu i tražiće od nas maksimum napora da bi prošli dalje. Nadam se da možemo u tom uspjeti", kazao je Janjoš, te naglasio da Sarajevo mora igrati agresivno i napadati kako bi postiglo gol.



Ono što stratega "bordo tima" brine pred sutrašnji duel sa Zarijom je povreda Mersudina Ahmetovića, jedinog klasičnog napadača u ekipi. Naime, Ahmetović će tokom dana uraditi detaljne ljekarske preglede prednje lože i tek sutra će se znati hoće li biti spreman da zaigra. Janjoš je iskreno rekao da nije optimista u tom pogledu, te da će stručni štab probati smisliti neku alternativu za Ahmetovića.



"Imamo dosta mladu ekipu na koju je vjerovatno u Moldaviji uticala važnost utakmice. Nije ni nama jasno da smo za jedno poluvrijeme mogli napraviti tako puno grešaka. Nadam se da ćemo izvući pouke iz tog prvog poluvremena i da ćemo biti puno bolji pred našom publikom. Izmjene su nam donijele napredak u igri, odradili posao bolje nego igrači koji su počeli utakmicu. Drugo poluvrijeme bilo je na našem nivou i morali smo to materijalizovati s više od jednog gola", naglasio je Janjoš.



Amar Rahmanović bio je jedan od igrača koji su unaprijedili igru Sarajlija u Moldaviji, iako mu je to bio debi u bordo dresu. No, Janjoš kaže da novajlija još uvijek nije potpuno fizički spreman, tako da još uvijek nije odlučio hoće li mu dati priliku od prve minute.



"Biće malo čudno izaći prvi put pred navijače Sarajeva. Možemo proći dalje, jer smo bolji od Zarije. Ako uđemo u utakmicu kao u drugom dijelu Moldaviji mislim da neće biti problema. Na nama je da damo maksimum kako bi ispunili cilj i plasirali se u drugo kolo kvalifikacija. Zato će biti važno da ispoštujemo trenerove zamisli", kazao je Rahmanović.



Revanš utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Sarajeva i Zarije igraće se u četvrtak uvečer sa početkom u 20 sati. Pobjednik duela u drugom kolu kvalifikacija sastaće se sa kiparskim Apollonom iz Limassola.



(AA)