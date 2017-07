Dosadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) Dejan Savićević obavljaće tu funkciju i naredne četiri godine, odlučeno je danas na Izbornoj Skupštini crnogorske asocijacije, javlja Anadolu Agency (AA).

Dejan Savićević / 24sata.info

Savićević je bio jedini kandidat za predsjednika, a izabran je jednoglasno.



To je peti mandat nekadašnjeg fudbalera Budućnosti, Crvene zvezde, Milana i Rapida, a treći u nezavisnoj Crnoj Gori. Savićević je na čelu crnogorskog Saveza od 2001. godine, a biće na toj funkciji do 2021. godine.



„Ovu funkciju doživljavam kao veliku čast i obavezu. Pred nama je veliki broj obaveza, koje moramo ispuniti u narednom četvorogodišnjem periodu. Ovakva podrška mi daje podstrek da radim na prosperitetu crnogorskog fudbala", kazao je Savićević.



Kazao je da će osnovni cilj i zadatak FSCG biti poboljšanje infrastrukture na crnogorskim fudbalskim terenima.



"Nadam se da ćemo na kraju ovog mandata moći da kažemo da imamo stadione na Cetinju, u Tuzima, u Beranama", rekao je Savićević, naglasivši da vjeruje da će crnogorski tim do kraja kvalikacija biti ozbiljan kandidat za plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine.



Gost Skupštine FSCG bio je Zoran Laković, direktor Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) za nacionalne saveze.



Laković je naglasio izuzetne odnose između evropske i crnogorske kuće fudbala i pozvao državu Crnu Goru da pomogne FSCG u stvaranju još boljih uslova za razvoj fudbala.



Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović kazao je da Crna Gora mora da bude ponosna što se na čelu Fudbalskog saveza nalazi legenda ovog sporta.



„FSCG je učinio ogromne napore da osvježi fudbalsku infrastrukturu. Divim se svemu što ste učinili i hvala vam za sve što činite za crnogorski sport“, kazao je Simonović.



Na današnjoj izbornoj Skupštini FSCG izabrana su radna tijela saveza za naredne četiri godine.



(AA)