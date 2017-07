Uprava Fudbalskog kluba Sarajevo uoči sutrašnje revanš utakmice prvog pretkola UEFA Evropa lige protiv moldavske Zarije Balti obavijestila je navijače o strožijim kontrolama ispred i na Olimpijskom stadionu ”Asim Ferhatović Hase - Koševo”.

"Obavještavamo sve navijače i simpatizere da će oko pojedinih dijelova stadiona biti postavljena ograda za vršenje predkontrole, gdje će se obavljati fizički pregled, kao i provjeravati validnost ulaznica, a prolazak predkontrole bit će moguć isključivo uz važeću pojedinačnu ulaznicu za utakmicu. Vrijedi istaći da sva djeca starosti do 12 godina, mogu za ovu utakmicu kupiti ulaznicu po jeftinijoj cijeni, od tri KM kako bi mogli gledati susret i to u odjelu za članstvo i ulaznice FK Sarajevo danas i sutra do 18 sati”, između ostalog naveli su iz FK Sarajevo, te kako javlja Anadolu Agency (AA), naglasili:



”Osobe u alkoholiziranom stanju, kao i one pod vidnim dejstvom narkotika, neće moći pristupiti stadionu bez obzira da li posjeduju validnu ulaznicu za utakmicu. Također, svi predmeti, koji u bilo kojem smislu mogu ugroziti sigurnost gledalaca na stadionu, biti će oduzeti, odnosno odstranjeni prilikom pregleda na predkontrolama. Vrijedi istaći da će saobraćaj oko stadiona biti zatvoren, te molimo ovim putem sve navijače da tu informaciju uzmu u obzir i da se ne kreću motornim vozilima prema samom stadionu, te da blagovremeno pristupe stadionu, kako bi izbjegli gužve prilikom ulaska”.



Fudbalski klub Sarajevo apeluje na svoje navijače da se pridržavaju prethodno navedenih uputa, te da za vrijeme susreta ne koriste pirotehnička sredstva i da se ne zadržavaju na prostoru na stepenicama, već da zauzmu svoje mjesto na jednoj od stolica na tribinama, obzirom na izuzetno velike kazne UEFA-e u slučaju da dođe do kršenja prethodnih mjera.



”Primjera radi, prije nekoliko godina, Fudbalski klub Sarajevo morao je platiti kaznu u iznosu od 20.000 eura zbog sjedenja navijača na stepenicama za vrijeme utakmice”, naglasili su iz FK Sarajevo.



Utakmica Sarajevo – Zaria Balti igra se sutra, 6. jula, sa početkom u 20 sati. U prvom susretu u Moldaviji domaći su slavili, rezultatom 2:1.



(AA)