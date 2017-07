Legendarni argentinski fudbaler Diego Armando Maradona postao je počasni građanin Napulja, za čiji je klub igrao sedam godina i ostvario velike uspjehe, javlja Anadolu Agency (AA).

Maradona je u Napulj stigao davne 1984. godine, a zadržao se do 1991. godine. Povodom 33 godine od njegovog prvog dolaska u ovaj grad, u palati Grada Napulja organizovana je ceremonija.



Odlukom Gradskog vijeća Maradoni je dodijeljena povelja počasnog građanina Napulja, a uručio mu je gradonačelnik Luigi de Magisitris.



“Maradonin dres sa broj 10 je nešto što nas danas sve ujedinjuje. Zbog toga mu se želim zahvaliti. Danas je zajedno sa nama najbolji fudbaler svih vremena i čovjek koji je učinio da se jedan san ostvari”, poručio je u svom obraćanju gradonačelnik Magisitris.



Maradona je naglasio kako je sebe od dana kada je prvi put kročio u Napulj uvijek smatrao dijelom ovoga grada.



Zahvalio se gradonačelniku i građanima Napolija, te kazao:



“Niko me nije volio kao Napolitanci”.



Iako je Maradona za italijnaski klub Napoli igrao prije četvrt stoljeća, ljubav i simpatije prema ovom fudbaleru nikada nisu prestale. To je pokazao i italijnaski slikar Jorit Agoch nacrtavši Maradonin lik na jednom stambenom objektu u Napulju, koji je moguće vidjeti sa brojnih tačaka grada.



Maradona je za Napoli igrao u periodu između 1985. i 1991. Godine. Za šest godina zabilježio je 188 utakmica i 81 pogodak. Maradona je bio i ostao za vatrene Napolitance najveći sin Napulja i vječna, nedodirljiva legenda.



Priča kaže da je čak 20.000 glasača na lokalnim izborima koji su se održavali tih dana na glasači listić upisalo „Viva Maradona!“



Dvadeset i pet posto djece koje rođeno tih dana u Napolju dobilo je ime Diego.



