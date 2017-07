Nogometaši Željezničara plasirali su se u drugo pretkolo UEFA Evropske lige, nakon što su večeras u Podgorici odigrali neriješeno sa crnogorskim predstavnikom Zetom 2:2 (1:1).

Foto: FK Željezničar

Željezničar je uspio zadržati prednost iz prve utakmice i s ukupnim rezultatom 3:2 zakazati meč sa švedskim AIK-om.



Golove za tim sa Grbavice postigli su Zakarić u 32. i Lendrić u 60. minuti, dok su strijelci za domaći tim bili Kukuličić u 29. i Krstović u 76. minuti.



Prvo poluvrijeme proteklo je uglavnom u igri na sredini terena, bez većih prilika. Nezanimljivih prvih tridesetak minuta prekinuo je iznenadni pogodak domaće ekipe, iz prve ozbiljnije akcije, i to nakon greške igrača Željezničara. Ljuljdjuraj je Graovcu uspio "ukrasti" loptu na lijevoj strani terena i u šesnaestercu Željezničara pronaći Kukuličića a napadaču Zete nije bilo teško da zatrese gol.



Radost domaćih nije trajala dugo. Tri minute kasnije Zakarić je odlično izveo slobodan udarac sa 30 metara i pogodio gol za izjednačenje.



Do kraja poluvremena obje ekipe imale su po još jednu priliku, Željezničar preko Zeca i Zeta preko Vujačića, ali se rezultat nije mijenjao.



Početak drugog poluvremena pripao je domaćim igračima, koji su krenuli svim snagama u napad, ali je odbrana Željezničara bila na visini zadatka. U jeku napada domaćih Željezničar je izveo kontranapad preko Zebe koji je dugom loptom pronašao Lendrića, a iskusni napadač se varkom tijela oslobodio čuvara i s ivice šesnaesterca preciznim prizemnim udarcem pogodio ugao gola te praktično svom timu donio plasman u drugo pretkolo.



Do kraja utakmice Zeta je golom rezerviste Krstovića izbjegla poraz.



Željezničar će u drugom pretkolu igrati protiv švedskog AIK-a, a susreti su na rasporedu 13. i 20. jula.

(FENA)