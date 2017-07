Otkako je 2004. godine prvi put sjeo na klupu Chelseaja portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho je na pojačanja potrošio čak 950 miliona eura.

Ukoliko se u idućim danima realizira i transfer Romela Lukakua iz Evertona u redove 'Crvenih vragova' taj će iznos narasti na više od milijardu eura.



Mourinho je u posljednjih 13 godina anagažirao 75 igrača, a najrastrošniji je bio prošlog ljeta kada je na klupi ManU-a potrošio 180 miliona eura. Samo je na veznjaka Juventusa Paula Pogbu potrošio 105 miliona eura.



U sedam sezona koliko je vodio Chelsea ukupno je potrošio 550 miliona eura, u Realu je potrošio 180 miliona eura, dok je u Manchesteru do sada potrošio 220 miliona eura.



Francuski veznjak je najskuplji igrač kojeg je 'The Special One' kupio tokom svoje trenerske karijere. Na drugom mjestu je brazilski napadač sa španjolskom putovnicom Diego Costa, a treći je Luka Modrić.



Mourinho je doveo Costu 2014. u Chelsea iz Atletico Madrida za 39 miliona eura, dok je za Modrića, dok je bio trener Real Madrida, platio Tottenhamu oko 37 miliona eura odštete.



U Top 5 Mourinhovih kupovina su i Brazilac Willian i Španjolac Cesc Fabregas. Obojicu je doveo u redove 'Bluesa', Williana iz Anži Mahačkale za 35 milijuna, a Fabregasa iz Barcelona za 33 miliona eura.



Prema pisanju otočkih medija Lukakov transfer iz Evertona u ManU vrijedan je oko 80 miliona eura, čime bi belgijski napadač postao drugi najskuplji igrač u Mourinhovoj karijeri.



Mourinho je prvi samostalni trenerski posao dobio 2000. u Benfici. Vodio je Uniao de Leiriju, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid i sada Manchester United osvojivši ukupno 25 trofeja pri čemu dvije Lige prvaka (Porto, Inter) i Europsku ligu (Manchester United).



Jedan je od tek pet stručnjaka koji su osvojili Kup/Ligu prvaka s dva različita kluba. To je uspjelo još jedino Ernstu Happelu, Ottmaru Hitzfeldu, Juppu Heynckesu i Carlu Ancelottiju.



Od 2003. do 2012. u svakoj sezoni je osvojio barem jedan trofej, a jedan je od tek pet stručnjaka koji su osvajali naslove prvaka u četiri države.



NAJVEĆI MOURINHOVI TRANSFERI



Paul Pogba (iz Juventusa u Manchester United, 2016.) - 105 miliona eura

Diego Costa (iz Atletico Madrida u Chelsea, 2014.) - 39

Luka Modrić - (iz Tottenhama u Real Madrid, 2012.) - 37

Willian - (iz Anži Mahačkale u Chelsea, 2013.) - 35

Cesc Fabregas - (iz Barcelone u Chelsea, 2014.) - 34

Eric Bailly - (iz Villarreala u Manchester United, 2016.) - 34

Andrij Ševčenko - (iz Milana u Chelsea, 206.) - 34m

Juan Cuadrado - (iz Fiorentine u Chelsea, 2015.) - 30

Fabio Coentrao - (iz Benfice u Real Madrid, 2011.) - 29

Henrikh Mkhitaryan - (iz Borussie Dortmund u Manchester United, 2016.) - 28



