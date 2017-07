Premda je u dresu Barcelone i reprezentacije Argentine tijekom karijere oborio skoro stotinu raznih rekorda, argentinski nogometni majstor Lionel Messi u 'lovu' je na još velikih dosega.

Lionel Messi / 24sata.info

Messi je najbolji strijelac u povijesti katalonskog velikana sa 538 golova, međutim po broju nastupa je na četvrtom mjestu sa 583 nastupa. Ispred njega su još Carles Puyol (593), Andres Iniesta (630) i rekorder Xavi (767), prenosi Hina.



Messi nije rekorder niti po broju golova za Barcu u Kupu Kralja. Do sada je zabio 44 pogotka, no klupski rekorder je Josep Samitier koji je u razdoblju od 1919. do 1932. zabio čak 65 pogodaka.



Argentinac nije niti na vrhu ljestvice strijelaca u Kupu/Ligi prvaka. Na vrhu je Portugalac Cristiano Ronaldo sa 105 golova, dok je Messi zabio 11 pogodaka manje.



Zvijezda Real Madrida je postigla i više hat-trickova u Primeri. Ronaldo je trenutačno na brojci od 32, dok je Messi zabilježio 26.



Messi je vodeći strijelac 'el Clasica' sa 16 golova, no najviše nastupa u najvećem španjolskom derbiju ima jedan igrač Real Madrida. Manuel Sanchis je protiv Barcelone odigrao 43 susreta. Messi i Sergio Ramos su trenutačno na brojci od 34 'el clasica'.



Bježe mu i dva rekorda u dresu argentinske reprezentacije. Trenutačno je treći po broju nastupa u dresu 'gauča' sa 118 utakmica. Rekorder je legendarni Javier Zanetti koji je za Argentinu sakupio 143 nastupa, a ispred Messija je i klupski suigrač Javier Mascherano sa 136 utakmica.



Messi se može pohvaliti i kako je najbolji strijelac argentinske reprezentacije sa 58 golova, četiri više od Gabriela Batistute, no 'Bati-gol' je zabio više golova na svjetskim prvenstvima. Bivši napadač argentinskih velikana River Plate i Boca Juniorsa, te Fiorentine i Rome je na svjetskim prvenstvima zabio 10 golova, dok je Messi u 14 nastupa na svjetskim prvenstvima zabio samo pet pogodaka.



Messi je u karijeri oborio ukupno 97 raznih rekorda. Trenutačno drži 15 svjetskih, 14 europskih, 35 španjolskih, 27 klupskih, te šest u dresu argentinske vrste. Zanimljivo, čak 17 različitih rekorda dijeli s Cristianom Ronaldom.



(FENA)