Bivši fudbaler Željezničara Ivan Lendrić danas je prošao ljekarski pregled i potpisao trogodišnji ugovor s Lensom.

Foto: 24sata.info

- Nikad neću zaboravit godinu i po dana u gradu Sarajevu i klubu Željezničaru. To je definitivno bio najbolji period mog života. Ko god šta mislio, Sarajevo je moj grad, a Željo moj klub. Htio bih se zahvaliti svima od spremačice do trenera, igrača i uprave. Želim se obratiti i navijačima, hvala vam za ovaj period koji sam proveo u Želji, budite uvijek uz momke kao šta ste i dosad bili. Želim vam da sve ciljeve ispunite i nikada vas neću zaboraviti - izjavio je Lendrić za klupsku stranicu sarajevskog tima.



Lendrić je bio prvi strijelac protekle sezone u Premijer ligi BiH gdje je sa 19 golova predvodio Željezničar do druge pozicije na tabeli.



Ukupno u dresu 'plavih' je odigrao 51 utakmicu, postigao 31 gol i upisao šest asistencija.

(FENA)