Trener Zrinjskog Blaž Slišković kazao je kako u njegovoj nogometnoj filozofiji ne postoji "igra na nulu", pa se u tom filozofijom ne planira voditi ni u sutrašnjoj utakmici pretkola Lige prvaka Zrinjski – Maribor.

- Neki kažu da je bitno ne primiti gol, ali ja ne mogu voditi ekipu koja igra na 0:0. To nije moj mentalitet, niti moj stil. Ili ću dobiti 3:0 ili ću izgubiti 5:0. Uvijek igračima govorim da igramo na pobjedu. Želim takvu igru u kojoj će moja ekipa napraviti deset-petnaest dobrih akcija i zabiti jedan ili dva gola. To je moja filozofija i filozofija moje ekipe - kazao je Slišković na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sudara bh. i slovenskog prvaka.



Po njegovim riječima, Maribor ima svojih dobrih i loših strana, kao i svaka momčad, istaknuvši kako njegovi nogometaši u utakmicu moraju ući s respetkom, ali ne i sa strahom.



- Moramo imati ogroman respekt prema protivniku jer Maribor je u Europi puno toga više napravio od Zrinjskog. No, nakon onoga što sam vidio u posljednjoj pripremnoj utakmici Maribora protiv Krasnodara, mislim da su nam izgledi deset ili petnaest posto veći nego što sam mislio nakon samog ždrijeba. Valja naglasiti da je Krasnodar razina više u odnosu na Zrinjski, ali ako odigramo kao oni u toj utakmici, odgovorno i disciplinirano, vjerujem da imamo izgleda napraviti iznenađenje i eliminirati Maribor - dodao je Slišković.



Kada je u pitanju sastav za sutrašnju utakmicu, trener Mostaraca kazao je kako još nije razriješio sve dvojbe.



- Imam još neke dvojbe oko sastava i neću znati početnih jedanaest do pred samu utakmicu. Ostaju dvije nedoumice, ali mislim kako neću pogriješiti koga god stavim na ta mjesta. Nije da mi je netko izvan forme, nego jednostavno imam tri-četiri igrača koji su u uzlaznoj putanji i vidjet ćemo sutra tko će dobiti priliku zaigrati od prve minute - poručio je.



Komentiraju nastupe pojedinih mlađih igrača u pripremnim utakmicama, Slišković je kazao kako su ga neki od njih impresionirali bez obzira na svoje godine.



- Marijan Ćavar i Nardin Mulahusejnović su vrlo blizu prve postave. Oni se svojim radom i htjenjem na treninzima nameću. Možda je nekim sporno da tako mladi igrači krenuo od prve minute u tako važnoj utakmici, ali po mom mišljenju, igrač od 19 godina i nije tako mlad. Ako ne pokažeš svoj potencijal u devetnaestoj godini, sigurno nećeš ni u dvadesetpetoj – smatra trener Zrinjskog.



Kapetan "Plemića" Pero Stojkić optimističan je pred sutrašnji dvoboj i misli kako Zrinjski nije bez izgleda.



- Ako se prisjetim prošlogodišnjeg ogleda s poljskom Legijom, falilo nam je samo malo sreće da ih prođemo, a mislim da je Legija dosta kvalitetniji protivnik od Maribora. Nadam se da ćemo sada, uz dozu sreće, napraviti povijesni uspjeh i proći u treće pretkolo Lige prvaka – kazao je Stojkić.



Utakmica Zrinjski – Maribor igra se u srijedu, 12. srpnja, s početkom u 19 sati, a uzvrat je u Mariboru 19. srpnja.

