U okviru drugog pretkola Lige prvaka Zrinjski će večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Maribor.

Arhiv / 24sata.info

Na službenoj konferenciji za novinare u utorak trener Zrinjskog Blaž Slišković kazao je kako njegova momčad nije bez izgleda u srazu sa slovenskim prvakom.



- Moramo imati ogroman respekt prema protivniku jer Maribor je u Europi puno toga više napravio od Zrinjskog. No, nakon onoga što sam vidio u posljednjoj pripremnoj utakmici Maribora protiv Krasnodara, mislim da su nam izgledi deset ili petnaest posto veći nego što sam mislio nakon samog ždrijeba. Valja naglasiti da je Krasnodar razina više u odnosu na Zrinjski, ali ako odigramo kao oni u toj utakmici, odgovorno i disciplinirano, vjerujem da imamo izgleda napraviti iznenađenje i eliminirati Maribor - dodao je Slišković.



Trener Maribora Darko Milanič u najavi susreta također je bio odmjeren i oprezan.



- Naše se šanse, otkako smo vidjeli neke utakmice Zrinjskog, nisu ni povećale, ni smanjile. Za nas je osnovno polazište nakon ždrijeba da obje momčadi imaju 50-50 šanse. Igra Zrinjskog nije nešto s čime se često susrećemo i sada je na nama da im prouzročimo što više problema - kazao je Milanič prije treninga njegove momčadi u Mostaru.



Utakmica će početi u 19 sati, u vrijeme kada će živa u termometrima još biti iznad 30 podioka, no trener Maribora ne smatra da će to praviti posebne probleme njegovim igračima.



- Mostar je vjerojatno među najtoplijim gradovima u Europi, ali vrućina je sastavni dio kvalifikacijskog ciklusa u ovom razdoblju. Možda će to tražiti drukčiji pristup, ali moramo biti psihološki spremni na sve i odigrati pametno, prilagoditi se. Na pripremama u Moravskim Toplicama također je bilo vruće, tako da smo spremni - dodao je slovenski stručnjak.



Utakmicu će suditi njemački sudac Daniel Siebert, a asistirat će mu njegovi sunarodnjaci Harm Osmers, Jan Seidel i Lasse Koslowski.



(FENA)