Nogometaši Zrinjskog poraženi su večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka od ekipe Maribora rezultatom 1:2. Mostarci su već u desetoj minuti imali priliku da dođu u vodstvo preko penala nakon što je Šuler faulirao Bilbiju u kaznenom prostoru gostiju.

Foto: Klix

Ipak, Bilbija je pogodio stativu, a lopta se odbila do Handanovića koji ju je uspio ukrotiti.



Sredinom prvog poluvremena Maribor je imao veliku šansu. Hotić je uspio osvojiti loptu nakon kornera, dodati je za Ahmedija koji ju je centrirao u kazneni prostor, a tamo je utrčao upravo Hotić koji šutira glavom pored gola.



Dvije minute prije odlaska na odmor Maribor je poveo. Ključnu ulogu kod pogotka imao je Hotić koji je poslao sjajan pas u kazneni prostor čime je izbacio cijelu odbranu domaćeg tima.



Do lopte je došao Bajde koji je ostavlja Zahoviču čiji posao nije bio težak, jer je pred sobom imao prazan gol.



Imao je Zrinjski inicijativu u drugom poluvremenu, a posao im je olakšao Vrhovec u 68. minuti nakon što je dobio drugi žuti karton pa je ranije morao pod tuš.



Napadi Mostaraca urodili su plodom u 89. minuti nakon sjajne akcije Todorovića i Kajkuta. Todorović je pogodio za 1:1 i erupciju oduševljenja na tribinama.



I kada su svi očekivali posljednji sudijski zvižduk, Maribor je došao do pobjede kada je Tavares pogodio za konačnih 2:1 iz penala. Prethodno je Stojkić napravio prekršaj i dobio žuti karton.

(Klix)