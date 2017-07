Premda su prve vijesti o zdravstvenom stanu nogometaša Ajaxa Abdelhaka Nourija (20), koji se u nedjelju srušio usred prijateljske utakmice protiv Werdera i ostao bez svijesti, bile obećavajuće, iz nizozemskog kluba su stigle loše vijesti. Nouri je pretrpio teška oštećenja mozga i njegova nogometna karijera je završena.

Arhiv / 24sata.info

Mladi nogometaš je izvan životne opasnosti, međutim još uvijek nije poznato kakve će posljedice mladi Nizozemac imati. No jedno je sigurno - njegova nogometna karijera završena.



"Svi smo u šoku, nitko ne može vjerovati. Abdelhak je veliki talent, ali nažalost nikada nećemo znati kako bi izgledala njegova karijera", kazao je Ajaxov direktor i bivši golman Edwin van der Sar.



Mladi veznjak se srušio u subotu za vrijeme prijateljske utakmice protiv Werdera. Srušio se zbog snažne aritmije srca. Bio je bez svijesti, ali stabilno. Nakon što je ambulantnim kolima prevezen u obližnju bolnicu, kasnije je helikopterom prebačen u Innsbruck.



Liječnici su nakon pregleda u bolnici u Innsbrucku utvrdili kako njegovo srce 'djeluje normalno' i kako nije oštećeno," a poručili su i kako nisu pronađene neurološke anomalije. Nažalost, to se nije pokazalo točnim jer su mladići dijagnosticirana ozbiljna i trajna oštećenja mozga.



Nouri je za seniorsku momčad Ajaxa debitirao u rujnu prošle godine, a do sada je za prvi sastav 'kopljanika' upisao 15 nastupa.



(FENA)