Široki Brijeg je ostvario odličan rezultat u Škotskoj. Tim Pecare je remizirao sa Aberdeenom u prvoj utakmici drugog pretkola Evropske lige (1:1).

Foto: Twitter

Lončar je imao prvu priliku na utakmici u sedmoj minuti, a isti igrač pokušao je i nakon 12 minuta igre. Na drugoj strani prijetili su Christie i Shinnie, da bi u 17. nakon loše reakcije Širokobriježana u napadu, kada su domaći su povukli brzu kontru, Christie preciznim prizemnim udarcem sa 16-17 metara pogodio za vodstvo škotske ekipe.



U nastavku Rooney je imao šansu na jednoj strani, a Begonja na drugoj. Prijetio je i Čabraja u finišu, da bi u sudijskoj nadoknadi najbliže pogotku bio je Menalo kada je glavom pucao tik pored stative. U nastavku nije bilo mnogo velikih šansi. Menalo je pokušao u 60. minuti, ali nije bilo promjene rezultata.



Široki Brijeg je veoma dobro igrao u drugom poluvremenu, a to je eurogolom krunisao Marković u 68. minuti. Aberdeen je imao prilike u nastavku preko Maynarda i Tanseya. Do kraja utakmice domaći su pokušavali preko Maynard i Stewarta, međutim nisu uspjeli doći do pobjedonosnog gola, te je Široki Brijeg ostvario odličan rezultat pred revanš.



(SCsport)