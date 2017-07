Uprava italijanskog viceprvaka Rome potpisala je danas petogodišnji ugovor sa talentiranim tinejdžerom Cengizom Underom koji je do sada nosio dres turskog viceprvaka Basaksehira, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Twitter

“Sa velikim zadovoljstvom potvrđujemo da je talentirani Under od danas i zvanično fudbaler AS Rome. Danas je potpisao ugovor kojim se za kub vezao do 30. juna 2022. godine“, navodi se u saopćenju AS Roma.



Klub Basaksehir je za taj transfer inkasirao blizu 15 miliona eura, a 20-godišnji Under će u Romi nositi dres sa brojem 17.



“Sretan sam što sam došao u Romu. Uzbuđen sam i nestrpljivo iščekujem priliku da se dokažem na terenu“, kratko je prokomentirao Under nakon potpisivanja ugovora.



Ekipa Rome danas bi trebala otputovati na predsezonske pripreme u Sjedinjene Američke Države, gdje će im se pridružiti i turski reprezentativac Under.



Dosadašnji saigrač bosanskohercegovačkog reprezentativca Edina Višće će i u nastavku karijere u Romi biti saigrač jednog bh. reprezentativca, Edina Džeke.



(AA)