Jozo Šimunović, branič Celtica, definitivno je odlučio da će nastupati za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bivši igrač Dinama i rođeni Zagrepčanin igrao je za sve mlađe reprezentacije Hrvatske, ali nije nikada nastupio za seniorsku vrstu.

Foto: Agencije

- Odlučio sam da ću igrati za Bosnu i Hercegovinu. Moji roditelji, djed i baka, svi su iz BiH. Nazvao me izbornik Mehmed Baždarević i nakon prvog razgovora dao mi je vremena da razmislim. Razgovarao sam sa svojom obitelji i donijeli smo odluku da obučem dres BiH. Kasnije sam opet razgovarao s Baždarevićem i to je bilo to. Čvrsto stojim iza svoje odluke i veselim se što ću se priključiti zmajevima - rekao je Šimunović za Sportske.ba.



Šimunović je uoči ove odluke bio svjestan da u skorije vrijeme neće dobiti priliku u hrvatskoj reprezentaciji gdje je konkurencija u obrani velika, dok Bosna i Hercegovina najviše problema ima u zadnjoj liniji.



(Večernji.ba)