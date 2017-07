Sportski direktor Barcelone, Robert Fernandez odbacio je u ponedjeljak mogućnost razmjene hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića za Marca Verrattija iz francuskog PSG-a rekavši kako klub ne želi izgubiti dobre igrače.

Ivan Rakitić

Fernandez je na konferenciji za medije u Barceloni bio upitan oko mogućnosti da vezni igrači Rakitić i Andre Gomes budu razmijenjeni za talijanskog veznog reprezentativca Verrattija. O takvoj mogućnosti su španjolski mediji nagađali prijašnjih tjedana. Verratti košta 45 milijuna eura baš kao i Rakitić, dok je Gomesova cijena 25 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.



"Nije nam namjera izgubiti vlastite dobre igrače. Cilj nam je poboljšati ono što imamo. Imamo najbolje igrače na svijetu, želimo da budu ovdje i sretni", rekao je Fernandez.



Barcelona traži polivalentnog igrača za sredinu terena koji bi mogao igrati na više mjesta, a ne samo na jednom, jer su sve pozicije u veznom redu duplirane.



"Odgovarajuće bi bilo da može igrati na tri mjesta, idealno bi bilo da može igrati na više pozicija", izjavio je Fernández.



Zadnjih tjedana španjolski mediji izvještavaju o interesu Barcelone za 24-godišnjeg Verrattija koji s PSG-om ima ugovor do ljeta 2021. godine. Rakitić je, pak u ožujku produžio ugovor do ljeta 2021. napomenuvši kako ne želi ići iz Barcelone. Hrvatski 29-godišnji reprezentativac došao je ondje 2014. a prošli tjedan je počeo pripreme pod vodstvom novog trenera Ernesta Valverdea.



Sportski direktor Fernandez je rekao kako Barcelona uvijek ima obvezu biti na tržištu i pratiti najbolje igrače. Napomenuo je kako su igrači potencijalno zanimljivi Barceloni vezani ugovorima za svoje klubove pa su to "komplicirane situacije".



"Imamo puno vremena ispred sebe, žureći se nećemo nigdje doći. Barcelona ima fantastičnu ekipu. Bilo kakav dolazak je težak jer to mora biti važan igrač a svi takvi su u svojim klubovima", dodao je glavni čovjek za transfere u Barceloni. Rekao je i kako nije primio ponudu niti za jednog igrača.



Klub iz pokrajine Katalonije prošle sezone je završio na drugom mjestu u prvenstvu iza Real Madrida, ispao je u četvrtfinalu Lige prvaka te je osvojio španjolski kup. Ovaj tjedan je počeo pripreme pod vodstvom trenera Valverdea pristiglog iz Athletic Bilbaa.



"Potrebno je pratiti tržište no najbolja pojačanja su igrači koje imamo", rekao je Valverde u ponedjeljak na konferenciji za medije na kojoj se pojavio uz Fernandeza. "Zadovoljan sam kako se odvijaju stvari, stanjem u kojem su stigli igrači, razinom na kojoj vježbaju i njihovom predanošću. Radimo na fizičkoj snazi no malo po malo prijeći ćemo na tehnički i taktički dio", dodao je.





(FENA)