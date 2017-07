Uzvratna utakmica 2. pretkola Lige prvaka između Maribora i Zrinjskog igra se večeras na stadionu Ljudski vrt. Aktuelni prvak Slovenije slavio je prije sedam dana u gradu na Neretvi rezultatom 2:1 i u ovom trenutku puno je bliži plasmanu u narednu rundu.

Arhiv / 24sata.info

Očekuje se teška utakmica, ali nema predaje





U taboru Plemića naglašavaju kako će igrati do krajnjih granica svojih mogućnosti kako bi priredili iznenađenje. Prvi šef struke Zrinjskog Blaž Slišković istakao je kako u Sloveniju ne putuju na izlet.



''Pokušat ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu i na račun tog kvaliteta pokušati nadigrati Maribor te napraviti veliko iznenađenje. Naravno, u Sloveniji nas očekuje težak posao jer moramo dati najmanje dva gola, ali ekipa je voljna i spremna da napravi nešto takvo'', podvukao je bivši selektor bh. nogometne reprezentacije.



Štručni štab aktuelnog bh. prvaka bit će lišen usluga Saše Kajkuta koji je otputovao s ekipom u Maribor, ali za sastav Plemića neće konkurisati jer uskoro napušta klub.



Zrinjski je odigrao dobru utakmicu u Mostaru prije sedam dana. Imali su priliku da na otvaranju dođu do vodstva, ali Nemanja Bilbija nije iskoristio jedanaesterac. Ipak, nekadašnji mladi reprezentativac BiH smatra da šanse nisu izgubljene.



"Bit će teško, moramo postići dva gola, ali idemo da to uradimo. Dobro se radilo posljednjih dana, atmosfera je dobra što je najvažnije", kazao je Bilbija.



Ekipa se nakon poraza uspjela podići i mobilizirati





S obzirom da bh. predstavnik traži pobjedu za očekivati je da će igrati nešto ofanzivnije, što će ostaviti dosta prostora domaćima. Ono što može ohrabriti navijače Zrinjskoj jeste činjenica da je izuzetno dobra atmosfera. Stiče se dojam da se ekipa nakon poraza uspjela podići i mobilizirati te će na teren u Mariboru izaći s mnogo adrenalina. Dakako, bit će ključno da se igra strpljivo i da se čeka prilika koja će sigurno doći.Bez dvojbe, izuzetno važno bi bilo postići pogodak u ranoj fazi utakmice, jer bi to odredilo daljnji tok uzvratnog dvoboja.



Važnu ulogu za Plemiće igrat će vezni red. Igrači iz sredine terena diktirat će tempo utakmice.



''Atmosfera je sjajna, svi daju svoj maksimum na treninzima. Ja još nisam potpuno spreman za 90 minuta iako sam dobro radio cijeli ovaj pripremni period", istakao je mladi Marijan Ćavar koji je u svom debitantskom anstupu u Mostaru ostavio jak dojam.



U taboru Maribora podvlače kako su zadovooljni ishodom prvog meča. Premda imaju prednost, neće igrati defanzivno. Kako su najavili ponovo će jurišati na pobjedu.



Utakmica u Mariboru na stadionu Ljudski vrt počinje u 20:15 (uz direktan prijenos na slovenskoj TV kući Kanal A). Maribor ima prednost od 2:1 iz prvog susreta, a pravdu će na ovom susretu dijeliti Norvežanin Ola Hobber Nilsen. Asistirat će mu Tom Harald Grønevik i Geir-Oskar Isaksen. Četvrti sudija je Kai Erik Steen.



(Klix.ba)