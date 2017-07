Uoči sutrašnjeg uzvrata drugog pretkola nogometne Lige prvaka Široki Brijeg – Aberdeen, trener osvajača Kupa BiH Goran Sablić kazao je kako se nada da će njegova momčad na Pecari odigrati jednako kvalitetno kao i prije sedam dana u Aberdeenu u utakmici koja je završila bez pobjednika 1:1.

Goran Sablić / 24sata.info

- Imamo povoljan rezultat koji nam daje nadu, ako odigramo kvalitetno kao u prvom susretu, da možemo proći u sljedeće kolo, a ja vjerujem da mi možemo i bolje - kazao je Sablić na konferenciji za novinare.



Kada je u pitanju Aberdeen, Sablić je dodao kako očekuje da oni neće odustati od svoje igre, a to je agresivan pristup, duge lopte i dosta ubačaja s bokova.



Na novinarsko pitanje je li Aberdeen možda podcijenio Široki u prvoj utakmici i odigrao ispod svojih mogućnosti, trener Momčadi s Pecare odgovorio je kako, po njegovom mišljenju, to nije bio slučaj.



- Ne vjerujem da su nas podcijenili. Mislim da su oni u tom trenutku dali svoj maksimum i pokušali osigurati što bolji rezultat pred uzvrat. Nisu oni toliko loše odigrali, nego smo mi dobro stajali defanzivno, dobri smo se nosili s tim njihovim ubačajima i dugim loptama. Jednostavno smo odradili dobar posao - istaknuo je Sablić.



Po njegovim riječima, momčad Širokog nema nikakvog imperativa u europskim natjecanjima i nastup u Europskoj ligi samo je nagrada njegovim nogometašima za dobar i naporan rad.



- S te strane, momčad je rasterećena i od njih samo tražim da sutra izađu i odigraju utakmicu najbolje što mogu, bez ikakvih okova i pritisaka, i za nadati se da će to biti dovoljno za prolazak u sljedeće kolo - poručio je Sablić.



Momčad škotskog doprvaka doputovat će u Mostar u poslijepodnevnim satima, gdje će biti smješteni do sutrašnjeg susreta.



Utakmica se igra u četvrtak, 20. srpnja, na stadionu Pecara, s početkom u 20:45 sati.



(FENA)