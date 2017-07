Italijanski fudbalski stručnjak Christian Panucci danas je i zvanično predstavljen kao novi selektor reprezentacije Albanije, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Bivši italijanski reprezentativac je po potpisivanju ugovora sa čelnikom Fudbalskog saveza Albanije Armandom Dukom izjavio da odluka o preuzimanju albanske reprezentacije nije bila teška te da mu je glavni cilj plasirati se na Evropsko prvenstvo 2020. godine.



"Uvjeren sam da imamo veoma dobru ekipu. Pred nama su još četiri važne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. iako je plasman gotovo nemoguć, ali će nam poslužiti kao pripreme za EURO 2020. Jedva čekam da počnem s radom i da pokušam građanima ove zemje pružiti zadovoljstvo. Jedini cilj nam je Evropsko prvenstvo i imamo sve mogućnosti da u tome uspijemo", rekao je Panucci.



Italijan je na klupi reprezentacije Albanije zamijenio Giannia de Biasija, koji je "orlove" doveo do Evropskog prvenstva u Francuskoj 2016. godine, ali je polovinom prošlog mjeseca podnio ostavku. Panucci na današnjoj konferenciji u Tirani nije štedio riječi hvale za svog sunarodnjaka.



"De Biasi je ispisao historiju s Albanijom, a ja ću se potruditi da ispišem novu s ovim timom. Teško je, ali sam uvjeren da ćemo uspjeti. Tim koji je izgradio De Biasi podigao je nivo albanskog fudbala", kazao je.



Nakon višednevnih pregovara Panucci je postigao dogovor s čelnicima Fudbalskog saveza Albanije, a predsjednik krovne kuće albanskog fudbala Armand Duka izrazio je uvjerenje da je dovođenje Italijana bio pravi izbor.



"To je jedno od najvećih imena svjetskog fudbala i veoma važno ime italijanskog fudbala s bogatim iskustvom na terenu, ali možda skromnim na klupi. Uvjeren sam da smo napravili najbolji izbor zbog svih karakteristika koje posjeduje novi trener. Uvjeren sam da ćemo s njegovim timom biti dio Evropskog prvenstva 2020. godine", izjavio je Duka.



Bivši fudbaler Genoe, Milana, Reala, Intera, Chelseaja, Monaca, Rome i Parme, koji je s italijanskom reprezentacijom do 21 godine osvojio dva uzastopna evropska prvenstva (1994. i 1996.) trenersku karijeru je počeo 2012. kao asistent Fabija Capela u reprezentaciji Rusije.



(AA)