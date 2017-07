Gledao sam utakmicu Širokog u Škotskoj i dobro su djelovali. Ne samo zbog rezultata 1:1, mislim da Širokobriježani imaju najveće izglede da prođu u naredni krug Evropske lige, izjavio je za Fenu trener Slobode Vlado Jagodić, komentirajući šanse bh. predstavnika uoči današnjih uzvratnih susreta u Evropskoj ligi.

Jagodić je podsjetio da je Široki u tri susreta u Evropskoj ligi primio jedan gol.



- To nije slučajnost i Široki je, po meni, sigurno favorit uoču revanša s ekipom Aberdina. Večeras ću biti njihov najveći navijač i to s posebnim razlogom. Oni su naš prvi protivnik u novoj sezoni Premijer lige i sigurno nije svejedno hoće li se večeras oprostiti od Evrope, pa se odmah okrenuti domaćem prvenstvu i pripremati se za Slobodu ili će razmišljati o Hapoelu, mogućem sljedećem protivniku u Evropskoj ligi – kaže Jagodić.



Što se tiče ekipe Željezničara koji na duel AIK-u ide s mršavih 0:0 s Grbavice, trener Tuzlaka smatra da je vrlo bitno hoće li ekipa Slavka Petrovića u prvih pola sata odigrati čvrsto i bez primljenog gola.



- Ako u tome uspije, Željo šansu može tražiti u nastavku utakmice. Međutim, poznajem igru AIK-a i oni će sigurno u prvih pola sata napasti. Šveđani tako igraju i samo je pitanje hoće li im se pružiti prilika da poentiraju. Moje je mišljenje da su šanse u ovom meču podjednake – smatra „coach“ s Tušnja.



Komentirao je i utakmicu Maribor – Zrinjski, kazavši kako je nespretno primljeni drugi gol iz Mostara koštao „plemiće“ prolaza u 3. pretkolo Lige prvaka.



- Prije ove utakmice rekao sam da Zrinjskog očekuje težak posao. Kod njih je dosta kadrovskih promjena bilo još prije revaš utakmice, pa sam ocijenio da su im izgledi za prolazak minimalni, a to se na kraju i potvrdilo – zaključio je Jagodić.



(FENA)