Defanzivac El Salvadora Henry Romero je u četvrtfinalu Gold Cupa sinoć protiv SAD-a podsjetio na Urugvajca po nesportskim potezima.



Nakon što je u jednoj gužvi u kaznenom prostoru uštinuo za bradavicu napadača SAD-a Jozyja Altidorea i prošao bez kazne, 25-godišnji igrač Alianze je odlučio napraviti još bezobrazniji potez.



Naime, prilikom izvođenja kornera za SAD Romero je ujeo za rame Altidorea, ali ni to kanadski arbitar Fischer nije vidio.



Podsjetimo, nakon što je u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2014. godine Suarez ujeo Giorgia Chiellinija i također prošao bez kartona, nakon meča ga je FIFA suspendovala na četiri mjeseca, a nema sumnje da će i Romero dobiti sličnu kaznu.



SAD je slavila rezultatom 1:0 i u polufinalu Gold Cupa će igrati u subotu protiv Kostarike koja je sa 1:0 savladala Panamu.

What the hell, this dude just bit Jose Altidore pic.twitter.com/ZGcrGTmKxt