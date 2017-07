Željezničar je poražen na Friends Areni od AIK-a sa 2:0 u revanš utakmici drugog pretkola Evropske lige, tako da su Plavi završili završili evropski put, jer je prva utakmica na Grbavici završena bez pogodaka.

Foto: FK Željezničar

Prva prilika na utakmici viđena je u trećoj minuti. Zakarić je iskosa sa lijeve strane šutirao, ali nije bilo problema za golmana AIK-a. AIK je igrao otvoreno, što je davalo Željezničaru šanse za kontre.



Ponovo opasan napad Šveđana viđen je u devetoj minuti, a Bogičević je izbio loptu u korner. Goitom je u 16. minuti šutirao glavom daleko preko gola. Opasna situacija pred golom Plavih desila se u 22. minuti, ali Sundgren nije dobro zahvatio loptu.



Veliku šansu AIK je imao u 26. minuti. Markkanen je šutirao pored gola. Dalekometan udarac Stevanovića u 24. minuti otišao je preko gola. Željezničar je u finišu poluvremena izveo dobru kontru, ali na kraju igrači Plavih se nisu dobro snašli.



Samo nakon tri minute igre u nastavku AIK je poveo. Nakon centaršuta, Johansson je glavom pogodio. Odličan je šutirao Olsson u 52. minuti, ali sjajno je reagovao Kjosevski. Goitom je bio sam pred golom Željezničara 54. minuti, no spetljao se.



Veliku priliku Željezničar je imao u 72. minuti. Nakon dobre kontre Nikolić je šutirao, ali golman AIK-a nije imao problema. Novu sjajnu šansu Plavi su imali u 77. minuti. Nikolić je šutirao iz prve nakon jedne odbijene lopte, no jedan od igrača AIK-a je izbio loptu u posljednji trenutak.



Odličan prodor Sinanovića viđen je u 78. minuti, no Šveđani su se spasili. Prizeman udarac Ishizaki je uputio prizeman udarac u 82. minuti, a Kojosevski nije imao problema. Golman tima sa Grbavice imao je još jednu odličnu reakciju nakon udarca Therna u 84. minuti.



AIK je riješio posao u 85. minuti kada je za 2:0 pogodio Gotiom.



(SCsport)