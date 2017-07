Nakon odličnog rezultata u Škotskoj (1:1), Široki Brijeg je večeras na Pecari poražen od Aberdeena (0:2), te se tako oprostio od Evrope u drugom pretkolu Evropske lige.

Foto: Anadolija

U trećoj minuti Širokobriježani su izveli dobru akciju. Međutim, gosti su otklonili opasnost nakon ubačaja Čorića. Loš pokušaj Čabraje viđen je u 20. minuti. Lopta je jedva došla do golmana Aberdeena.



Veliku šansu imao je Široki Brijeg u 22. minuti, ali Čabraja je dao predug for. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja i ostalo je 0:0. Nakon 15-ak minuta igre u drugom dijelu gosti su imali dvije dobre prilike.



Considine je šutirao u 63. minuti, a milimetri su spasili Široki Brijeg. Fantastičano je šutirao Krstanović nakon centaršuta Menala u 59. minuti, ali odbranio je golman Aberdeena. Gosti su u 72. minuti golom Stewarta poveli sa 0:1.



Samo šest minuta poslije škotski klub je došao do drugog gola, a strijealc je bio Mackay-Steven. Širokobriježani su imali priliku u sudijskoj nadoknadi, međutim nisu došli do pogotka i ostalo je do kraja 0:2.



(SCsport)