Trener europskog nogometnog prvaka Real Madrida, Zinedine Zidane, rekao je kako Cristiano Ronaldo ostaje u klubu unatoč nedavnim najavama o mogućem odlasku, no da su u potrazi za novim napadačem poslije odlaska Alvara Morate u Chelsea.

"Alvaro je otišao pa tražimo napadača. On nam je prošle sezone puno doprinio. Vratit će nam se Ronaldo, tu je Borja Mayoral a do 31.kolovoza (kraj prijelaznog roka) ima još vremena, vidjet ćemo", izjavio je Zidane na konferenciji za medije u Santa Clari, predgrađu San Francisca, gdje večeras (23 sata) Real Madrid igra prijateljsku utakmicu protiv Manchester Uniteda.



Zidane nije isključio mogućnost kupnje 18-godišnjeg Kyliana Mbappea iz Monaca.



"Do 31. se svašta može dogoditi. Dobar je igrač i zanimljiv je mnogim klubovima", izjavio je Zidane.



Na pitanje o Cristianu Ronaldu koji je nakon Kupa Konfederacija još uvijek na godišnjem odmoru, a ovaj je tjedan u Kini sudjelovao u promotivnom događanju, francuski trener je rekao kako ga očekuje uskoro.



"Puno se pričalo o Ronaldu. Kada sam razgovarao s njim bio je miran, uživa ovdje te će se 5. kolovoza priključiti momčadi. I to je sve. Ja baš poput svih vas slušam i gledam što se događa, a jedino mi je bitno što Ronaldo želi napraviti s Real Madridom. Vjerujem da ostaje s nama", rekao je Zidane.



U lipnju su portugalske sportske novine A Bola izvijestile da je 31-godišnji napadač spreman napustiti klub nezadovoljan tretmanom kluba, novinara i poreznih istražitelja u Madridu.



Zidane je, pak, potvrdio da je desni bek Danilo napustio klub te postao novim članom Manchester Cityja u transferu vrijednom oko 30 milijuna eura, a ako 26-godišnji Brazilac ishodi radnu dozvolu, već bi u srijedu u Los Angelesu mogao zaigrati u prijateljskoj utakmici za Guardiolinu momčad protiv dojučerašnjih suigrača.



"Napustili su nas dobri igrači i došli neki mladim, no mi uvijek nastojimo ojačati momčad. Zadovoljni smo momcima koji su upravo došli, pokazuju veliku želju, a tijekom sezone ćemo vidjeti da li je ovo jača momčad od one iz prošle sezone", rekao je Zidane.



Real Madrid su napustili branič Pepe (34), napadač Morata (24), desni bek Danilo (26), ofenzivni vezni James Rodriguez (26) i napadač Mariano Diaz (23). Stigli su, pak, mladi španjolski reprezentativci, vezni Dani Ceballos (20) iz Betisa, dok je s posudbe u Eintrachtu vraćen stoper Jesus Vallejo (20). Iz Atletico Madrida je kupljen bočni Theo Hernandez (19) koji je lani bio na posudbi u Deportivo Alavesu, dok je s posudbe u Wolfsburgu vraćen napadač Borja Mayoral (20), a s posudbe u Deportivo Alavesu vezni Marcos Llorente (22).



"Ideja se ne mijenja, nastojat ćemo sve osvojiti. Prošla sezona je bila fantastična, naslovi nas motiviraju", rekao je Zidane s kojim je Real Madrid prošle sezone obranio naslov pobjednika Lige prvaka te osvojio španjolsko prvenstvo.



Njegovi nogometaši se desetak dana pripremaju u SAD-u za europski Superkup u kojem će također igrati protiv Manchester Uniteda.



"Zadovoljan sam, trenirali smo deset dana, dojmovi su dobri, a ova utakmica će nam dobro doći", izjavio je Zidane.



Zadnju utakmicu Real Madrid je odigrao prije 50 dana kada je u finalu Lige prvaka u Cardiffu pobijedio Juventusa s 4-1.



Hrvatski reprezentativci i vezni igrači Luka Modrić i Mateo Kovačić zaigrat će protiv engleskog kluba.



"Svi će dobiti minute, a rezultat u toj prvoj utakmici mi nije bitan. Važno mi je da svi daju sve od sebe i da se nitko ne ozlijedi", zaključio je.



