Dobro došao, brate, napisao je na Twitteru Edin Džeko, napadač Rome, i tako dočekao dolazak Aleksandra Kolarova iz Manchester Cityja u "Vučicu".

Aleksandar Kolarov

Doskorašnji defanzicac "građana" i član reprezentacije Srbije potpisao je ugovor sa Romom, što je na različite načine dočekano u Rimu, s obzirom na to da je igrao za ljutog rivala Lazio.



Iskusni defanzivac je potpisao trogodišnji ugovor, a mediji su objavili da je prešao u transferu vrijednom pet miliona eura. Tako je napustio City nakon sedam godina i šest osvojenih trofeja, među kojima su dvije titule prvaka Engleske.



"Veoma sam srećan što sam došao u Romu, daću 100 odsto svojih mogućnosti. Ciljevi su jasni, samo pobjede", rekao je Kolarov za klupski sajt "Vučice" i zatim dodao:



"Kada sam došao 2010. godine u City, nisam iskreno očekivao da ću tamo ostati toliko dugo. Došao je red da se oprostim. To je tužan dan za mene. Ponosan sam što sam bio dio ekipe koja je učinila City takvim kakav jeste danas."



Tri godine je nosio dres Lazija i sjajnim igrama i izborio prelazak u City. Bio je ljubimac "nebeskoplavih" sve do trenutka kada su mediji objavili da će preći u Romu. Poznajući mentalitet Italijana, sigurno će biti meta vrijeđanja huligana, koji su po gradu već napravili nekoliko grafita na kojima su ga nazvali crvom. Isto tako bijes su pokazali i na meču protiv SPAL-a, gdje su istakli transparent "Kolarov crv".



Dok ima nezadovoljnih, biće i zadovoljnih. Tako je Ramón Rodríguez Verdejo, poznatiji pod nadimkom Monchi, inače sportski direktor rimskog kluba, bio presrećan.



"Aleksandar ima veliko iskustvo i odmah će biti od velike pomoći ekipi, na terenu i van njega. Zahvalio bih mu na velikoj želji koju je pokazao da dođe kod nas", poručio je Monchi.



Kao što je već rečeno, za sedam godina u Cityju Kolarov je osvojio dvije titule u Premier ligi, dva Liga kupa, FA Cup i FA Community Shield, a odigrao je 243 utakmice i postigao 21 pogodak.



Roma ne odustaje



Iako im je Leicester odbio ponudu od 23.000.000 eura, čelnici Rome ne odustaju od Rijada Marheza. Dogovor sa fudbalerom je u načelu postignut, ali je potrebno da "Vučica" ponudi nekadašnjem šampionu Engleske bar 30.000.000 eura da bi se sjelo za sto, pišu rimski mediji.





(NN)