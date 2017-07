Nakon svega 20 minuta igre u prvom poluvremenu Hajduk je u Zaprešiću imao sigurnih 2:0 protiv Intera, a na kraju je spašavao bod.

Foto: Pixsell

U pretposljednjoj utakmici 2. kola Hrvatske nogometne lige Inter i Hajduk podijelili su bodove u Zaprešiću odigravši 2:2. Hajduk je nakon samo 20 minuta igre u prvom poluvremenu pogocima Gentsogloua i Vlašića imao sigurnih 2:0, ali što je još važnije imao je sjajnu igru kojom je mogao do koljena potući domaćina već do isteka 45. minute, prenosi Gol.hr.



Domaći trener Toplak na poluvremenu je povukao dvije zamjene i njegova momčad je počela igrati bolje. Sve dobro što je napravio u 60 minuta, Hajduk je prosuo u manje od tri minute. Filipović u 61. i Puljić u 64. minuti zabili su dva pogotka kojima je Inter stigao do velikog boda.



Mogao je sastav iz Zaprešića i do punog plijena, ali je Stipica obranio situaciju 1 na 1 nedugo nakon što je Inter izjednačio. U završnici je Hajduk pritisnuo, imao nekoliko dobrih prilika, ali je domaća obrana na čelu s vratarom Santinijem sačuvala svoju mrežu netaknutom.



Pred 1100 gledatelja na stadionu ŠRC Zaprešić sudio je Zebec iz Cestice.



Hajdukov protivnik u 3. pretkolu Europske lige Brondby poražen je u susretu 2. kola Danske lige na gostovanju kod Nordsjaellanda s 2-3.



Pogotke su za Brondby postigli Teemu Pukki (45) i Lasse Vigen Christensen (61). Brondby je u 1. kolu pobijedio Midtjylland s čak 4-0, pa su u prva dva kola zabili čak šest golova što je opomena za splitsku momčad.



Utakmica Brondby - Hajduk igra se u četvrtak s početkom u 20 sati.



Strijelci: 0-1 Gentsoglou (14), 0-2 Vlašić (21), 1-2 Šarić (61), 2-2 Puljić (64)







(24sata.info)