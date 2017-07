Carlo Ancelotti, trener minhenskog Bayerna, potvrdio je da bi mladi portugalski fudbaler Renato Sanches ovog ljeta mogao napustiti bavarski klub, samo godinu dana nakon što je stigao iz Benfice.

Renato Sanches

Navodno talentovanog Portugalca, koji je oduševio fudbalsku javnost na Evropskom prvenstvu 2016. godine u Francuskoj, želi njegov zemljak Jose Mourinho, koji sjedi na klupi Manchester Uniteda.



U Bayern je stigao kao velika nada od koje se puno očekivalo, ali je prošle sezone odigrao tek šest utakmica.



"U ovom trenutku Sanches trenira s nama. Moramo donijeti odluku. Postoji mogućnost da ode ovog ljeta, ali isto tako i da ostane s nama ovu sezonu", kazao je Ancelotti.



Za razliku od Sanchesa, prema riječima italijanskog trenera Arturo Vidal sigurno ostaje u klubu, iako se spekuliše kako bi i on mogao preći na Old Trafford.



"Vidal je naš igrač u kojeg ima mnogo povjerenja. Znam da postoje glasine o njegovom odlasku, ali navikli smo na to. Ostaće sa nama sto posto u to sam siguran", jasan je bio Ancelotti uoči današnje utakmice sa Chelseajem u Singapuru.





(AA)