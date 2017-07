Meksički fudbaler Javier Hernandez, poznatiji kao Chicharito, posljednje je veliko pojačanje West Ham Uniteda, čiji je menadžer Slaven Bilić.

Javier "Chicharito" Hernández / 24sata.info

Chicharito je za britanske medije otkrio da je upravo hrvatski trener glavni razlog zašto je došao među “čekićare“, prenosi Anadolu Agency (AA).



Meksikanac je iskreno otkrio i da je izuzetno želio da se vrati u Premier ligu, koju smatra najjačom na svijetu.



“Povratak u Englesku će mi mnogo pomoći da postanem još bolji igrač. Želimo da se borimo za neko od evropskih takmičenja. Slaven Bilić je glavni razlog zbog čega sam došao u West Ham. Od kada sam prešao u Bayer Leverkusen on me želio, razgovarao je sa mnom i učinio sve što je mogao da me dovede. Međutim, to je bilo nemoguće iz više razloga, ali sada sam ovdje i želim da mu vratim na najbolji mogući način“, kazao je Chicharito.



Sudbina je htjela da se meksički reprezentativac već u prvom kolu sa svojim novim klubom vrati na Old Trafford, gdje je proveo nešto duže od pet godina.



“Mislim da ću biti više uzbuđen od mojih saigrača kada se vratim na Old Trafford. Početak sezone sa mojim novim klubom je važan i biću sretan što sam tamo“, priča Meksikanac.



Chicharito je za Manchester United od 2010. do 2015. godine, kada je prodat Bayeru, odigrao 157 takmičarskih utakmica i postigao 59 golova. Jedno vrijeme je proveo na posudbi u Real Madridu, a potom se vratio u pravu formu u Leverkusenu. Sa West Hamom je potpisao trogodišnji ugovor, a londonski klub je Bayeru platio obeštećenje od 16 miliona funti (oko 18 miliona eura).



Prije Chicharita “čekićari“ su doveli Marka Arnautovića iz Stoke Cityja, te Joea Harta i Pabla Zabaletu iz Manchester Cityja.





(AA)