Kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko nalazi se s klubom na turneji u SAD-u, gdgje se priprema za novu sezonu u Seriji A i Evropi. On je za NBC govorio o prošloj sezoni te ciljevima koje ima s Romom u narednom periodu.

Edin Džeko / 24sata.info

Roma iza sebe ima dobru sezonu iako je Juventus nedodirljiv.



"Definitivno nije lako protiv Juventusa, koji rijetko prodaje te uglavnom kupuje nove irače. Prošla sezona je bila zaista dobra za nas, bili smo blizu, ali smo ipak ispustili neke lagane bodove u susretima s manjim klubovima. To nas je na kraju sezone koštalo", izjavio je Džeko.



Roma je doživjela nekoliko važnih promjena uoči nove sezone.



"Promijenili smo trenere, neki igrači su otišli, drugi su došli, tako da se sada moramo uigrati i naviknuti na stil koji donosi novi trener. Također novi igrači se moraju prilagoditi na talijanski nogomet", rekao je kapiten Zmajeva.



On priželjkuje da osvoji trofej s Romom jer smatra da klub, ekipa i navijači to zaslužuju.



"S Romom imam ugovor koji važi još tri godine, a ovaj grad i ovi navijači zaista zaslužuju titulu. Šteta je što su prošle godine bez trofeja. Mnogo bi nam značilo kada bismo osvojili Scudetto, bilo bi to sjajno za sve igrače i navijače, ljude koji nas vole i ne zaboravljaju. Rim živi za nogomet, živi za nas", kazao je Džeko.



Iskusni napadač je u svim takmičenjima prošle sezone postigao 39 golova. Bila je to njegova druga sezona u Romi nakon što je u prvoj postigao svega 10 pogodaka.



"Ovo je definitivno jedna od najboljih sezona u mojoj karijeri. Kako starite, očekujete da padate u formi, no, ja sam napredovao. Osjećao sam se dobro od početka priprema, trenirao sam naporno. Bila je to važna sezona nakon što sam upoznao kvalitet timova i igrača u ligi", završio je Džeko.



(Klix.ba)