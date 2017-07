Odigrane su još četiri utakmice 3. pretkola Lige prvaka, a postignuti su sljedeći rezultati: AEK – CSKA Moskva 0:2, FCSB – Viktoria Plzen 2:2, Vardar – Kopenhagen 1:0 Partizan – Olympiacos 1:3.

Foto: Agencije

AEK je u Atini ugostio ruskog predstavnika CSKA. Gosti su na kraju slavili rezultatom 2:0, a golove su postigli Džagoev u 45. i Wernbloom 56. minuti. Za domaće je cijeli meč odigrao bh. reprezentativac Ognjen Vranješ.



Steaui je na megdan u Bukurešt stigla Viktoria Plzen iz Češke Republike. Igrao se 23. minut kada je Krmencik pogodio za 0:1. U 37. minuti rezultat je poravnao Budescu. Goste je u vodstvo u 53. minuti doveo Kopic, a konačnih 2:2 postavio je Teixeira u 61. minuti.



Vardar je u Skoplju s minimalnih 1:0 savladao danski Kopenhagen. Prvo poluvrijeme je okončano bez golova. U nastavku su domaći krenuli snažno. Od 60. minute u dresu Vardara nastupao je bivši igrač Sarajeva Damir Kojašević koji je unio dosta svježine. Samo pet minuta poslije njegovog ulaska Jonathan Balotelli pogodio za, kako će se kasnije ipostaviti, konačnih 1:0. Do kraja utakmice Kojašević je imao jednu dobru priliku, ali je šutirao pored gola.



Velika je ovo pobjeda za Vardar koji je u 2. pretkolu izbacio favoriziranu ekipu Malmea. Skolje je ponovo na nogama.



Partizanu je na megdan u Humskoj stigao Olympiacos. Gosti nisu bili previše impresionirani sjajnom atmosferom i već u šestoj minuti, nakon greške Evertona, Marin sjajno upošljava Bena koji pogađa za 0:1. Bio je to hladan tuš za domaće navijače.



No, Partizan brzo uzvraća. U 10. minuti Kana je matirao Kapina za 1:1. Do kraja prvog poluvremena najčešće se igralo između dva šensnaesterca. Rezultat se nije mijenjao. Drugi dio bolje otvaraju gosti koji stvaraju šanse. To im se isplatilo u 56. minuti, a Ben ponovo matira Kljajića za 1:2. U sudijskoj nadoknadi Emenike postavlja konačnih 1:3.



Uzvratni mečevi na programu su naredne sedmice u utorak i srijedu.





(Klix.ba)